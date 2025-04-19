«Барселона» победила «Сельту» в зрелищном матче
- 19.04.2025, 19:54
В рамках 32-го тура Ла Лиги футболисты подарили зрителям яркий матч.
В рамках 32-го тура Ла Лиги «Барселона» и «Сельта» подарили зрителям яркий матч, завершившийся со счётом 4:3 в пользу каталонцев, пишет zamin.uz.
У гостей Борха Иглесиас оформил хет-трик (15', 52', 62'), но этого оказалось недостаточно. За «Барселону» забили Торрес (12’), Ольмо (64’) и дважды Рафинья (68’, 90+8’, пен.).
«Барселона» владела мячом 73% времени и отдала 753 паса. По ударам — 18 против 11. Победа позволила «Барсе» остаться на вершине таблицы с 73 очками.