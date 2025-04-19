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В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

  • 19.04.2025, 19:58
В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

После церемонии благодатный огонь передадут в христианские храмы по всему миру.

В Страстную субботу, 19 апреля, ориентировочно в 14:30, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялось схождение Благодатного огня.

Церемония события транслировалась в прямом эфире на YouTube.

Схождение Благодатного огня является важной частью Пасхальных празднований и символизирует явление на земле Иисуса после Воскресения.

Церемонию проводят греческий Иерусалимский православный патриархат и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Действо, как правило, начинается в 10:15 утра и в целом длится несколько часов.

Еще в Страстную пятницу в храме погасили все свечи, лампады и другие источники огня, а в субботу утром представители всех церквей осмотрели Кувуклию, специальную часовню над Гробом, после чего помещение было запечатано. Во время церемонии священник читает молитвы, ожидая, пока не сойдет Божье благословение в виде Благодатного Огня. Завершается церемония крестным ходом.

На схождение Благодатного огня в Израиль съезжаются много верующих разных конфессий, которые собственными глазами хотят увидеть чудо, ведь в первые минуты огонь вообще не обжигает, напоминая солнечные лучи. По православным верованиям, если накануне Пасхи Благодатный огонь не сойдет, это знаменует Второе пришествие Иисуса Христа и конец всего живого.

После церемонии благодатный огонь передадут в христианские храмы по всему миру.

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