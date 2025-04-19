«Поверьте, для вашего ребенка и вас так будет лучше» 19.04.2025, 20:10

Родители подростков, живущие в Минске, рассказали про странные звонки из школы.

На днях министр образования Беларуси Андрей Иванец в интервью БТ рассказал, как остановить переезд школьников на обучение за рубеж.

«Сегодня мы, конечно, должны нашим ребятам, нашим школьникам, нашим родителям школьников рассказывать про достижения нашего образования, потому что зачастую мы об этом скромничаем, не говорим, стесняемся показать», – сказал чиновник, отметив, что «в Беларусь приезжают из многих стран мира, чтобы получать именно беларуское образование».

Тем временем, нам известны случаи, когда по поручению директоров школ классные руководители старших классов (9-11) опрашивают детей о том, в какое учебное заведение они собираются поступать по окончании школы. С ребятами, которые собираются уезжать из Беларуси и поступать в европейские вузы, проводят профилактические беседы.

Затем классные руководители звонят родителям и объясняют, что «для вашего ребенка и вас будет лучше, если он будет учиться в своей стране».

«Салідарнасць» побеседовала с мамой девятиклассницы и мамой абитуриентки. Все имена изменены в целях безопасности.

«Беседы с «классной» тет-а-тет и обзвоны их родителей»

Анастасия, мама Лизы, ученицы 10-го класса одной из минских гимназий:

– Вечером «классная» написала в общий с детьми чат: «Всем, в обязательном порядке, ответить, куда собираетесь поступать после окончания школы».

Еще не все определились, мы же только в 10-м учимся. Для тех, кто честно ответил (к счастью, моя дочка сообразила, что вопрос с подвохом), что собирается поступать в Польше и других странах начались беседы с «классной» тет-а-тет и обзвоны их родителей.

С мальчиками все еще серьезнее, некоторым по окончании школы уже 18 будет, непонятно, что с армией. Если уезжать, это билет в один конец.

Родители в шоке, дети психуют и нервничают. В общем, настоятельно рекомендуют не ехать заграницу, поступать в свои университеты: «Поверьте, для вашего ребенка и вас так будет лучше».

Все, кто собираются поступать в Минске, пойдут только на платное, боятся распределения и отработки.

«У нас все что угодно могут придумать»

Татьяна, мама Алины, которая в прошлом году поступила на языковые курсы в университет одной из европейских стран и после их успешного окончания была зачислена в вуз на бюджет.

– Мы решили, что Алина не будет приезжать домой в Беларусь, хотя летом каникулы, а занятия в университете начнутся только в сентябре. У нас все что угодно могут придумать, это большой риск.

Мы боимся, в первую очередь, что ее не выпустят потом из Беларуси. Она очень скучает по дому, но что делать? Мы приложили неимоверные усилия на подготовку, потратили много средств на репетиторов по нескольким предметам, чтобы поступить в этот университет.

Мне звонили из школы и интересовались, в какой вуз она поступила. Я несколько раз ездила ее навещать и своими глазами видела, как на границе молодых людей – студентов с беларуским гражданством – отводят в кабинеты на беседы.

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