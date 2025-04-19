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Российские военные проигнорировали «пасхальное перемирие» Путина

  • 19.04.2025, 20:19
  • 1,038
Российские военные проигнорировали «пасхальное перемирие» Путина

Особенно активно боевые действия продолжаются на восточном отрезке фронта.

Армия РФ не придерживается заявленного Кремлем «пасхального перемирия» и продолжает обстреливать позиции ВСУ. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины(ЦПД СНБО) Андрей Коваленко.

«На всех направлениях россияне продолжают вести огонь, как и раньше. Больше всего - на Востоке», - написал он в своем Телеграм-канале.

По его убеждению, россияне лишь изображают из себя «миротворцев», а на самом деле осуществляют информационную операцию, «продолжая стрелять без остановки». По мнению Коваленко, цель заключается в том, чтобы обвинить Украину в срыве перемирия.

О нарушении россиянами собственного же «перемирия» сообщает военнослужащий ВСУ с позывным «Алекс», который ведет телеграмм-блог под названием «Офицер+».

«Нам только что позицию несколько стволов разносили очень плотно. [Ничего] себе перемирие», - пишет он.

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