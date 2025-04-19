«Кремль хочет провести «параллель» с 1945-м годом»
- 19.04.2025, 20:35
Пленные оккупанты рассказали о необычном приказе.
Двое взятых в плен в Донецкой области оккупантов дали показания о строгом приказе российским войскам до 9 мая выйти на административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями.
Об этом сообщил представитель тактической группы «Угледар» подполковник Алексей Бельский, передает Армия.
Кремль хочет провести «параллель» с 1945-м годом, якобы «освободив» так называемую «ДНР».
С этой целью противник провел с начала апреля в зоне ответственности тактической группы «Угледар» две массированные наступательные операции с привлечением большого количества танков, ББМ, бронеавтомобилей и личного состава.
После сокрушительного разгрома этих колонн враг прибегнул к применению мотоциклов, багги и квадроциклов. С помощью высокомобильных транспортных средств оккупанты ищут «щели» в украинской обороне, пытаются проскочить к населенным пунктам с целью накопления, а также атакуют.
Впрочем, украинская аэроразведка работает отлично, большинство военнослужащих РФ уничтожается еще на подъезде к украинским позициям. А атаку на мотоциклах раскритиковали даже российские военблогеры, которые рассказали, что выглядела она если не карикатурной, то очень странной и провальной.