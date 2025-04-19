Горячую воду в Минске отключат уже в мае 1 19.04.2025, 21:04

Предприятие «Минсккоммунтеплосеть» опубликовало список адресов.

Не успели белорусы дождаться солнца и начать наслаждаться теплом, как пришла та самая ежегодная новость. В середине мая в Минске начнутся первые профилактические отключения горячей воды, пишет «Точка».

Графиком и списком адресов поделилось предприятие «Минсккоммунтеплосеть». Ищите свой адрес ниже.

Отключение горячей воды

С 14 мая отключение воды произойдет по двум адресам: ул. Орловская, 76, и пр. Победителей, 12.

С 15 мая по улицам:

• Алтайская, 164/1, 164/2, 166/1, 166/2

• Ангарская, 92

• Артема, 14, 16

• Бирюзова, 13а, 13б, 15а, 15б

• Бумажкова, 37а, 39

• Ваупшасова, 15, 16, 26, 29, 31, 42, 42а, 42Б, 44

• Восточная, 35, 37, 39

• Высокая, 11д, 11в

• Высоцкого, 1, 3, 7, 9

• Гало, 4, 6, 8, 76

• Геологическая, 59/1, 59/2, 59/3, 59б, 63, 63а, 99, 101, 103, 115, 117, 119, 119а, 121, 123, 125, 127, 129, 133

• Герасименко, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14а, 16, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52/1, 52/2, 54, 56, 58/1, 58/2

• Гинтовта, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28в, 30, 32, 36, 38, 40, 44

• Городецкая, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 13, 13а, 14, 15, 18, 20, 22, 22б, 32, 34, 36/1, 36/2, 38а, 38, 40, 40а, 44, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70

• Грушевская, 19, 21, 124, 125, 126, 127, 132, 136

• Дзержинского пр., 11, 11б, 15, 20, 22, 24, 24а, 26, 83/16, 93, 95, 97, 115, 119, 122, 123, 125, 125а, 127, 129, 131

• Дубравинский пер., 3/1, 3/2, 5, 7, 9

• Е.Гедройца, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20

• Железнодорожная 122, 128а

• Илимская, 1/63, 3, 5, 6б, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 43, 58

• К.Либкнехта, 89, 91, 93, 95, 97, 105, 107

• К.Туровского, 2, 4, 4б, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

• К.Чорного, 25

• Калинина, 15, 17а

• Кальварийская, 31

• Карвата, 2, 3б, 3В, 4, 6, 8, 10а, 10б, 10в, 11, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 29б, 30, 31, 31а, 31г; 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

• Каролинская, 1, 3, 5, 6, 8, 8а, 10, 12, 14

• Каролинский проезд, 1, 5

• Копиевича, 3, 5, 7

• Коржа, 1

• Корш-Саблина, 3, 5, 9, 11

• Космонавтов, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 5/1, 5/2, 5а, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11, 13/1, 13/2, 15/1, 15/2, 17, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 25, 27

• Л.Беды, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33

• Лермонтова, 35, 37, 39, 41

• Ложинская, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

• Лопатина, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7а/1, 7а/2, 15, 15а, 15в, 15г, 17, 19, 20

• М.Богдановича, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144

• Менделеева, 20, 22, 24, 30

• Михайлашева, 1, 5

• Н.Орды, 7, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 47а, 51, 53, 55

• Навуковая, 2, 2а, 4, 6

• Независимости пр., 91, 93, 146а, 146, 148/1, 148/2, 148/3, 150, 179, 179а, 181, 183, 185

• Некрасова, 20, 22, 22/1, 22/2, 24

• Некрошевича, 4, 6, 8, 10, 12

• Нестерова, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86/1, 86/2, 86/3, 88/1, 88/2, 90, 92, 94, 94а, 96, 98

• Огинского, 4, 6

• Острошицкая, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23

• Охотская, 120, 133, 135/1, 135/2, 135/3, 137, 139, 141, 143/1, 143/2, 145

• П.Мстиславца, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24

• Парниковая, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а

• Пинская, 28а

• Подгорная, 19а/1, 19а/2, 19а/3, 19а/4, 21б, 21в, 23г

• Пономаренко, 8, 14, 16, 18, 20, 22

• Прямая, 22, 22/1, 24, 28

• Р.Люксембург, 90а, 90б, 100, 102

• Разинская, 4, 6

• С.Есенина, 3/1, 3/2, 3а, 4, 6, 6а, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28

• Связистов, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

• Слободская, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 179

• Солтыса, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50/1, 50/2, 54, 56, 56а, 58, 60, 62

• Столетова, 2

• Тургенева, 1, 5, 7

• Университетский проезд, 5, 7

• Ф.Скорины, 1, 3, 5, 7, 9, 25/1, 25/3

• Филимонова, 35, 39, 43, 45, 47, 47а, 55/1

• Фроликова, 2

• Холмогорская, 47/1, 47а, 47б, 63, 65

• Чюрлениса, 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

• Шафарнянская, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 6, 8а, 14, 16

• Шугаева, 17

• Щорса, 4а, 4б

• Я.Мавра, 64а, 68а, 68б, 68в, 70

• Я.Чечета, 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44.

С 22 мая:

• Выготского, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 6/4, 8, 14, 16, 18, 20, 20а, 29, 37, 39, 43, 45

• Долгиновский тракт, 146, 146/1, 150, 152, 157, 158, 160, 160а, 160а/1, 164, 166

• Новинковская, 1, 2, 4, 14, 16

• П.Меделки, 1, 3, 5, 7, 11, 15.

С 26 мая:

• Брестская, 66, 68/1, 68/2

• Казинца, 39, 41, 43, 51/4, 51/5, 88, 90, 95, 96, 96а, 97/1, 97/2, 98, 107, 121

• Корженевского, 33/1, 33/2, 33/3

• Стебенева, 8, 10, 10а, 10в, 12, 12в, 14.

С 27 мая:

• Бурдейного, 1, 2, 2а, 2в, 3, 7, 11, 13, 14, 14а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 22, 23, 23а, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59

• Лобанка, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 11а, 13/1, 13/2, 15, 17, 19

• Одинцова, 1/1, 1/2, 2/2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14/1, 15, 16, 17, 18/1, 19, 20, 22, 22/1, 23/1, 23/2, 24, 27, 27а, 29, 30, 31/1, 31/2. 31/3, 32, 33, 35, 36/1, 37, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 71/2, 71/3, 71/4, 75, 77/1, 77/2, 77/3, 79/1, 79/2, 81, 85, 87, 89

• Притыцкого, 73, 75, 77, 83, 87, 89, 91

• Тимошенко 2-й пер., 2, 3, 7

• Тимошенко, 8, 10, 12, 14/2, 16, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 22/1, 24/1, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38

• Якубовского, 15/1, 17, 19, 20, 21, 22/1, 22/3, 23, 24/1, 24/2, 24/3, 25, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27, 28/1, 29, 30/1, 30/2, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48/1, 48/2, 50, 53, 53в, 53д, 54, 54а, 54б, 56, 60.

С 28 мая:

• Купревича, 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 2, 2/4, 3, 3/2, 3в, 4, 5/1, 5/.2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 7, 8/2, 10, 12, 14, 16, 18

• Независимости пр., 164, 168/1, 168/2, 168/3, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182

• Никифорова, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51

• Программистов, 3, 9, 11

• Руссиянова, 1, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 7/1, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 21в, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 32/1, 32/2, 36, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 54

• Стариновская, 2, 4

• Ф.Скорины, 34, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 41б, 43, 43п, 44, 45, 45п, 46, 47, 50, 51, 51б, 52

• Шугаева, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 7, 9, 11, 13/1, 13/2, 13/3, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17б, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 25, 27.

А 29 мая горячая вода пропадет по ул. Тепличной, 1.

Отметим, что «Минсккоммунтеплосеть» не сообщает, на какое количество дней отключает у минчан горячую воду.

Однако ранее власти неоднократно заявляли, что хотели бы уменьшить срок отключения воды с 14 до 10 суток.

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