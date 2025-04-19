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Беспомощность Лаврова

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  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 19.04.2025, 21:15
  • 2,628
Беспомощность Лаврова

Юридически Россию уже расчленили.

Если вы почувствуете себя ненужным, вспомните, что есть Сергей Лавров, который до сих пор думает, что представляет Россию на международной арене (куда пускают).

Пока «большие дяди» решают «взрослые вопросы», глава МИД РФ вещает на дипломатическом форуме в Анталье позавчерашнюю повестку о защите Донбасса от укронацистов.

Эрдоган же давно не пытается в восточную хитрость, а открыто ищет контакты с теми, с кого можно поиметь. Вот и сейчас он предложил помощь Европе в обеспечении военной безопасности (риторический вопрос: от кого надо защищать ЕС?).

Турция давно завела собственный глобус «тюркского мира», и обтяпывает бизнес с отдельными российскими «ханствами». Так на местном налоговом сайте Чечня, Дагестан, Татарстан и «Якутистан» имеют свои собственные государственные ИНН, не совпадающие с российским.

Так что юридически турки Россию уже расчленили.

Телеграм-канал «День опричника»

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