Эксперт объяснил, что кроется за решением Путина объявить «перемирие» 19.04.2025, 21:37

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Александр Мусиенко

Есть два элемента, на которые рассчитывает Россия.

Александр Мусиенко озвучил причины, побудившие Путина объявить «перемирие»: «Похоже на то, что, несмотря на всю российскую браваду и федеральную пропаганду, Кремль очень взволнован возможностью того, что США способны выйти из переговорного процесса. Их очень это начало волновать. Почему? Есть два элемента, на которые рассчитывает Россия как минимум сейчас. Первый элемент: Россия заинтересована хотя бы в частичной отмене санкций. Вторая причина - это то, что они заинтересованы в том, что сейчас есть большой спрос на редкоземельные металлы и полезные ископаемые в США».

Как пишет «Диалог», об этом Александр Мусиенко рассказал на своем YouTube-канале.

Военный эксперт поспешил объяснить украинцам, что кроется за решением Путина объявить «перемирие»: «Вопрос готовности европейских стран к отмене санкций поднимался американцами, и они просили о том, чтобы европейцы рассмотрели такую возможность. Очевидно, что этот вопрос поднимался, и он может быть одним из побуждений, из-за которого Россия будет соглашаться на прекращение огня, это то, что Запад будет готов к частичной отмене санкций. Что значит отмена санкций? Это прокладывание пути к инвестиционным проектам, чтобы заходили американские деньги в Россию в добычу полезных ископаемых и общая предпринимательская деятельность».

«Если бы США вышли из переговорного процесса, то никакой отмены санкций и инвестиций в проекты Кремля им бы и не снилось, не видеть им этого. Очевидно, что именно из-за этого россияне соглашаются. Второе - это то, что не удалось США в полной мере убедить Европу и заставить их потенциально отказаться от поддержки Украины и пойти на существенные уступки России», - пояснил Александр Мусиенко.

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