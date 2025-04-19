«Это вдохновит Трампа бороться за Украину» 19.04.2025, 21:59

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Украинский нардеп рассказал, от чего напрямую зависим президент США.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко ответил на вопрос, что может заставить Трампа начать решительно действовать в направлении решения вопроса войны в Украине: «Общественное мнение в Соединенных Штатах Америки. Мы три года об этом говорили, но системной работы с американским общественным мнением так и не наладили. Это наша огромная проблема».

Об этом Алексей Гончаренко рассказал в эфире телеканала «Київ 24».

Украинский политик сообщил, от чего напрямую зависим Трамп: «В общественном мнении США есть один очень важный для нас момент. Американцы по-разному относятся к помощи Украине, но американцы не любят Россию. Они считают Россию врагом в большинстве своем и это проблема для Трампа, потому что он не хочет оказаться в ситуации, когда он просто фактически «подарил» Путину победу, и вообще помогает Путину. Для него это будет очень токсично внутри США. Это обстоятельство на Трампа давит».

После этого Алексей Гончаренко добавил: «На Трампа давят сенаторы и конгрессмены, которые в большинстве своем понимают, какая опасность исходит от России, и не хотят бросить в этом смысле Украину, как незаконченное дело. И еще есть ответственность. Трамп может сколько угодно говорить, что это война не его, а Байдена, если бы он был президентом, то войны бы не было. Это все он повторяет постоянно, но теперь он несет ответственность за результат».

«Трампу точно не нужен свой Афганистан, то есть ситуация, в которой американцы вложили сюда более 100 млрд долларов, политические усилия, а после все это валится, а дальше человеческая трагедия, которая на него ложится. Это тоже его страшный сон. Ему это точно не нужно. Это те обстоятельства, которые заставляют его искать какие-то варианты, а не просто бросить нас на произвол судьбы», - подытожил народный депутат.

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