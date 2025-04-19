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ВВС: ВСУ получили приказ прекратить огонь

  • 19.04.2025, 21:47
ВВС: ВСУ получили приказ прекратить огонь

И фиксировать доказательства нарушений перемирия со стороны армии РФ.

Украинские военные получили приказ прекратить огонь по российским позициям. Произошло это за считанные минуты после начала «пасхального перемирия», анонсированного российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного украинского офицера сообщает ВВС. По словам собеседника журналистов, подразделения Сил обороны Украины получили приказ фиксировать на фото и видео доказательства нарушений перемирия со стороны российской армии. В случае необходимости – открывать ответный огонь.

По словам офицера, заявление о перемирии «застало всех врасплох». Кроме того, хотя большинство и хотело прекращения огня, «на фронте все еще существовала путаница относительно того, что оно за собой повлечет».

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