ВСУ предприняли неожиданный маневр на Покровском направлении 19.04.2025, 22:32

Николай Маломуж

Фото: day.kiev.ua

Новая тактика дает хорошие результаты.

Интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении фронта в Донецкой области, однако новая тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) дает хорошие результаты. Об этом в эфире телеканала FREEДOM рассказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

По его словам, российские оккупанты не снижают жестких штурмов на этом участке фронта. На Покровском направлении армия РФ несет наибольшие потери в живой силе и технике.

«Российский диктатор Владимир Путин десятки раз устанавливал сроки захвата Покровска и Покровского сектора, но вражеской армии это не удается. С Покровского направления ВС РФ планировали разворачивать стратегическую наступательную операцию на Краматорск, Константиновку, Славянск. Страна-агрессор до сих пор ставит своей целью захватить всю Донецкую область», — отметил Маломуж.

Силы обороны Украины освоили тактику уничтожения резервов, которые противник подтягивают на направление. Кроме того, украинские защитники смогли организовать удачные контратаки.

«Там, где враг пытался продвинуться клиньями, мы начали бить с флангов. Это была очень эффективная модель. Вторая составляющая — это контратаки в слабых местах, там, где противник не имел системных укреплений или имел, так сказать, стыковочные подразделения. Третий момент успеха — это удары по вражеским резервам в тылу. Их уничтожение позволяет повысить активность наступательных действий», — акцентировал спикер.

Важным, по его мнению, в тактике ведения войны стало то, что ВСУ предприняли неожиданный маневр на Покровском направлении.

«Теперь это не только защита и отдельные атаки, но и неожиданные удары, перемещение войск и соответственно маневрирование. И не только в обороне произошли изменение, но и в характере контрударов по врагу. Атаки приходятся туда, где противник меньше всего ожидает. Удары достаточно высокоточны, а параллельно с ними происходят атаки с флангов. Это позволяют не только держать рубеж, но и уничтожать большое количество живой силы противника, а также отвоевать отдельные территории», — резюмировал Маломуж.

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