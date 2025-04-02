В Гомеле на мойке повредили лобовое стекло Infiniti Q50 2.04.2025, 1:13

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Что было дальше.

В Гомеле на автомойке повредили лобовое стекло Infiniti Q50. Хозяйка авто обратилась в суд с требованием возместить расходы на ремонт, сообщает БЕЛТА.

Женщина указала, что летом прошлого года отдала машину на мойку. Забрав чистое авто, гомельчанка обнаружила на лобовом стекле трещину. При этом до въезда в бокс для мойки видимых повреждений не было.

Запись с просьбой разобраться в сложившихся обстоятельствах клиентка оставила в книге замечаний и предложений. Также письменно просила компенсировать причиненный материальный вред. В ответ на обращение ей пояснили, что нет вины сотрудника предприятия в повреждении лобового стекла авто. Это могло произойти из-за перепада температур воздуха и воды, которой мыли машину. По разъяснениям ответчика, вероятных причин произошедшего может быть много. Не исключено, что до въезда на мойку на стекле вне зоны обзора был небольшой скол, который не увидели и не отремонтировали. Этот скол мог дать трещину за счет перепада температур воздуха.

Трещина лобового стекла относится к неисправностям, с которыми запрещено участие в дорожном движении, поэтому автовладелица за свой счет приобрела лобовое стекло и оплатила его установку. Общая сумма материального вреда превысила 4,7 тысячи рублей. Эту сумму она просила взыскать с ответчика в счет возмещения расходов на устранение некачественно оказанной услуги.

«Рассмотрев обстоятельства по гражданскому иску, суд сделал вывод, что повреждение ветрового стекла автомобиля возникло именно после оказания услуг по мойке у ответчика. Машина была на его территории, где и было обнаружено повреждение. Следовательно, предприятие несет ответственность за сохранность автомобиля, переданного ему для оказания услуги. Поэтому суд возложил на ответчика обязанность по возмещению вреда, причиненного истице», — пояснили в областном суде.

Определяя размер вреда, суд исходил из акта консультации, где была указана сумма 2 тысячи рублей и понесенные истицей расходы по снятию и установке ветрового стекла в размере 450 рублей. Эти данные подтверждены договором-заказа и актом выполненных работ. Решением суда Советского района Гомеля постановлено взыскать с ответчика в пользу истицы сумму убытков в размере 2,5 тысячи рублей, также разрешен вопрос о судебных расходах.

Судебная коллегия Гомельского областного суда проверила законность решения и установила, что судом первой инстанции неверно определен размер вреда. В итоге хозяина автомойки обязали выплатить клиентке 2 тысячи рублей, а также возместить судебные расходы.

Решение суда вступило в законную силу.

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