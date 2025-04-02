Усик признался, какой подарок готов сделать Трампу ради мира в Украине
- 2.04.2025, 2:32
Украинский боксер готов отдать президенту США все свои пояса.
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своем поясе, который президент Украины Владимир Зеленский подарил президенту США Дональду Трампу во время встречи в Белом доме в феврале.
Боксер заявил, что готов отдать Трампу все свои пояса, если это могло бы помочь установлению мира в Украине, сообщает The Washington Post.
«Заслуживает ли Трамп мой чемпионский пояс? Знаете, вопрос не в том, заслуживает ли он его. Если бы это могло привести к миру в нашей стране, я был бы готов отдать все свои пояса», — сказал Усик.