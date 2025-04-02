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Численность населения Беларуси уже меньше 9 миллионов

  • 2.04.2025, 4:44
Численность населения Беларуси уже меньше 9 миллионов

Подробности.

В Беларуси может быть менее 9 миллионов жителей. Об этом свидетельствует служебный отчет Минздрава от 18 марта 2025 года, передает «Зеркало».

Отчет посвящен вакцинации против гриппа. Медики фиксируют, сколько человек привили, и вычисляют процент привитых от общей численности населения.

Получается, что в 2024-м в Беларуси жило 8 миллионов 974 тысячи 580 человек. Однако если сложить поданные цифры по областям и столице, то получится еще меньше — 8 899 010 человек.

В конце марта Белстат утверждал, что в Беларуси на 1 января 2025-го жило 9 млн 155 тысяч 978 человек. Разница с цифрой Минздрава составляет почти 256 тысяч.

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