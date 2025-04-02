Трамп недоволен Путиным и разрабатывает новый механизм давления на РФ 2.04.2025, 8:02

Белый дом готовит жесткий ответ.

Администрация президента США Дональда Трампа пришла к выводу, что заключить мирное соглашение по Украине не получится, вероятно, в «ближайшие месяцы». Об этом Reuters сообщили два американских чиновника, знакомых с ситуацией. В связи с этим Белый дом разрабатывает новые механизмы давления как на Москву, так и на Киев.

По информации журналистки Fox News Джеки Хайнрих, Трамп недоволен Владимиром Путиным и считает, что российский президент умышленно затягивает переговорный процесс. Белый дом, по данным Хайнрих, рассматривает возможность введения жестких санкций против российского «теневого флота», который позволяет Москве обходить ограничения на экспорт нефти. Эти сведения подтверждают и источники Reuters: в Вашингтоне признают, что Кремль упорно сопротивляется давлению США и не идет на компромисс. В связи с этим американские власти обсуждают, какие экономические или дипломатические меры могли бы заставить Россию пересмотреть свою позицию, пишет агентство.

При этом, по словам собеседников Reuters, ни один из возможных сценариев мирного урегулирования в Белом доме уже не рассматривается как полностью реалистичный. Это усиливает опасения Вашингтона, что война, длящаяся уже больше трех лет, затянется еще на неопределенный срок, а Украине потребуется дополнительная военная и финансовая поддержка со стороны Запада.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, выступая 1 апреля перед журналистами, подчеркнула, что Трамп разочарован как Путиным, так и Зеленским. «Президент хочет, чтобы этот конфликт был завершен как можно скорее. Люди умирают с обеих сторон, и это длится слишком долго. Наша команда продолжает взаимодействовать и с российской, и с украинской сторонами», — заявила Левитт.

30 марта Трамп выразил резкое недовольство тем, что Путин поставил под сомнение политическую легитимность Владимира Зеленского, и пригрозил ввести 25-процентные вторичные пошлины на экспорт российской нефти, если Москва не согласится на мирное соглашение.

Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал завершить конфликт в Украине за 24 часа, однако после возвращения в Белый дом эти сроки значительно увеличились. В феврале Financial Times (FT), ссылаясь на источники среди западных и украинских чиновников, сообщала, что Трамп и Путин рассматривают возможность прекращения огня либо к Пасхе (которая в 2025 году выпадает на 20 апреля), либо к 9 мая — 80-летию Победы.

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