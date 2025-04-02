В Минске впервые за пять лет выросла численность населения 2.04.2025, 8:09

Но не все так позитивно.

Минск оказался одним из городов Беларуси, в котором за 2024 год населения стало больше. Посмотрели, как ситуация отличается по районам столицы. Спойлер: если в одних людей стало больше, то в других — меньше.

За 2024 год население Минска увеличилось на 3868 человек — до 1 996 730 человек. Однако ситуация отличается, если посмотреть по девяти районам столицы: в одних — прирост численности, а в других — отток. Это следует из данных Белстата, пишет «Зеркало».

Например, в Московском районе Минска за год население сократилось более чем на 3,7 тыс., а в Октябрьском, наоборот, увеличилось на 9 тыс. Именно этот район в прошлом году был лидером по возведению нового жилья. Там находится жилой комплекс «Минск Мир».

Если же сравнивать, как изменилось количество жителей столицы за последние пять лет, то за это время больше их стало только в двух районах. В Октябрьском — на 27 тыс., а Центральном — на 9,5 тыс. Всего же за это время столица потеряла 23 403 человека. К слову, на начало 2020-го в Минске был зафиксирован пик численности населения — 2 020 133 жителя.

Напомним, население Беларуси за прошлый год сократилось почти на 47 тыс. и составило чуть больше 9,1 млн. В то же время в Минске, трех областных городах и около десятка райцентров местных жителей стало больше.

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