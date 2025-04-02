«Взвод перестал существовать при первой же атаке» 3 2.04.2025, 8:21

4,122

Z-военкор загрустил от масштаба потерь РФ.

Россия в войне против Украины использует тактику, безжалостную к собственным солдатам. Она буквально продавливает фронт жизнями собственных солдат.

Об этом откровенно написал российский Z-патриот, пропагандист Максим Калашников, передает Dialog.UA.

Калашников рассказал о трех «плохих новостях», которые сильно его расстроили в последние три дня. Первая — это ликвидация на фронте российского неонациста из группировки «Эспаньона» Ивана Демидова под позывным «Ботокс».

Вторая новость — потери в его бывшем подразделении. «Пять бойцов «200-е» (погибли — ред.) и шестеро раненых. Двое из них тяжелые. (ВСУ — ред.) бомбили дронами и утюжили артиллерией несколько часов подряд. Их огневой налет никак не подавлялся все это время!» — рассказал Калашников.

Третья новость — это ликвидация взвода бывшего командира Калашникова. Подразделение было «обнулено» сразу после обучения.

«Взвод моего бывшего командира после трех недель подготовки перестал существовать в первой же атаке. Они даже не успели выйти из своих окопов», — сообщил Z-патриот.

Он попытался достучаться до диктатора РФ Владимира Путина, призвав его «обратить внимание» на страшные потери ВС РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com