«Взвод перестал существовать при первой же атаке»3
- 2.04.2025, 8:21
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Z-военкор загрустил от масштаба потерь РФ.
Россия в войне против Украины использует тактику, безжалостную к собственным солдатам. Она буквально продавливает фронт жизнями собственных солдат.
Об этом откровенно написал российский Z-патриот, пропагандист Максим Калашников, передает Dialog.UA.
Калашников рассказал о трех «плохих новостях», которые сильно его расстроили в последние три дня. Первая — это ликвидация на фронте российского неонациста из группировки «Эспаньона» Ивана Демидова под позывным «Ботокс».
Вторая новость — потери в его бывшем подразделении. «Пять бойцов «200-е» (погибли — ред.) и шестеро раненых. Двое из них тяжелые. (ВСУ — ред.) бомбили дронами и утюжили артиллерией несколько часов подряд. Их огневой налет никак не подавлялся все это время!» — рассказал Калашников.
Третья новость — это ликвидация взвода бывшего командира Калашникова. Подразделение было «обнулено» сразу после обучения.
«Взвод моего бывшего командира после трех недель подготовки перестал существовать в первой же атаке. Они даже не успели выйти из своих окопов», — сообщил Z-патриот.
Он попытался достучаться до диктатора РФ Владимира Путина, призвав его «обратить внимание» на страшные потери ВС РФ.