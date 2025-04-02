Польша инициирует международный розыск и арест более 40 российских судмедэкспертов

Польша инициирует международный розыск и арест более 40 российских судмедэкспертов2
- 2.04.2025, 8:23
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Они могли подать ложные показания.
Прокуратора Польши подаст ходатайство об объявлении в международный розыск и задержании российских судмедэкспертов, которые проводили вскрытие жертв Смоленской катастрофы. Они могли подать ложные показания.
Об этом сообщает «Польское радио».
Отмечается, что в целом польская сторона инициирует такие меры в отношении 41 судмедэксперта РФ.
Как заявил руководитель следственной группы Государственной прокуратуры Польши Кшиштоф Шварц, прокуроры считают, что они подали ложные показания по делу о крушении самолета под Смоленском в 2010 году.
«Ложные записи в российских выводах касались различных обстоятельств, в том числе не были описаны идентификационные черты отдельных жертв, не были описаны серьезные телесные повреждения, подавались описания органов и телесных повреждений, которых на самом деле не было, а также описания процедур вскрытия, которых по сути не делали», - рассказал он.
Шварц добавил, что в целом при вскрытии тел 60 погибших были выявлены серьезные нарушения. Польские прокуроры считают это преступлением.
Кроме того, польская сторона не имеет сведений о том, как продвигается следствие с российской стороны.
«Больше года мы не получаем информации, поэтому не знаем, что происходит в российском следствии, на каком оно находится этапе, завершилось ли оно, было ли принято какое-то решение», - рассказал Шварц.
Также он обратил внимание, что «из того, что мы знаем, пострадавшие также не получили таких решений, поэтому мы подозреваем, что его приостановили».
В Польше говорят, что прокуроры неоднократно обращалась к российской стороне с просьбой допросить экспертов, но в ответ получали отказ. Кроме того, в РФ также не согласились на объявление судмедэкспертам выдвинутых обвинений. Поэтому Польша прибегла к розыску этих лиц.
В случае, если суд рассмотрит данное ходатайство, указанных граждан РФ можно будет задержать в Польше или на территории Европы, и провести с ними следственные действия.
Напомним, 10 апреля 2010 года в Смоленской области (РФ) под Печерском при заходе на посадку в аэропорт Северный в условиях сильного тумана разбился самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского. На борту было 96 человек, 88 из которых летели в составе официальной делегации. Все пассажиры погибли, в том числе Качиньский с супругой, высокопоставленные государственные чиновники, представители силовых органов и военного командования, известные общественные деятели Польши.