Польша инициирует международный розыск и арест более 40 российских судмедэкспертов 2 2.04.2025, 8:23

3,788

Они могли подать ложные показания.

Прокуратора Польши подаст ходатайство об объявлении в международный розыск и задержании российских судмедэкспертов, которые проводили вскрытие жертв Смоленской катастрофы. Они могли подать ложные показания.

Об этом сообщает «Польское радио».

Отмечается, что в целом польская сторона инициирует такие меры в отношении 41 судмедэксперта РФ.

Как заявил руководитель следственной группы Государственной прокуратуры Польши Кшиштоф Шварц, прокуроры считают, что они подали ложные показания по делу о крушении самолета под Смоленском в 2010 году.

«Ложные записи в российских выводах касались различных обстоятельств, в том числе не были описаны идентификационные черты отдельных жертв, не были описаны серьезные телесные повреждения, подавались описания органов и телесных повреждений, которых на самом деле не было, а также описания процедур вскрытия, которых по сути не делали», - рассказал он.

Шварц добавил, что в целом при вскрытии тел 60 погибших были выявлены серьезные нарушения. Польские прокуроры считают это преступлением.

Кроме того, польская сторона не имеет сведений о том, как продвигается следствие с российской стороны.

«Больше года мы не получаем информации, поэтому не знаем, что происходит в российском следствии, на каком оно находится этапе, завершилось ли оно, было ли принято какое-то решение», - рассказал Шварц.

Также он обратил внимание, что «из того, что мы знаем, пострадавшие также не получили таких решений, поэтому мы подозреваем, что его приостановили».

В Польше говорят, что прокуроры неоднократно обращалась к российской стороне с просьбой допросить экспертов, но в ответ получали отказ. Кроме того, в РФ также не согласились на объявление судмедэкспертам выдвинутых обвинений. Поэтому Польша прибегла к розыску этих лиц.

В случае, если суд рассмотрит данное ходатайство, указанных граждан РФ можно будет задержать в Польше или на территории Европы, и провести с ними следственные действия.

Напомним, 10 апреля 2010 года в Смоленской области (РФ) под Печерском при заходе на посадку в аэропорт Северный в условиях сильного тумана разбился самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского. На борту было 96 человек, 88 из которых летели в составе официальной делегации. Все пассажиры погибли, в том числе Качиньский с супругой, высокопоставленные государственные чиновники, представители силовых органов и военного командования, известные общественные деятели Польши.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com