Российский танк, «не имеющий аналогов в мире», запутался в колючей проволоке и заглох 3 2.04.2025, 8:28

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Видеофакт.

Российский танк Т-90М «Прорыв», который считается российской гордостью и якобы не имеет аналогов в мире, запутался в проволоке и заглох.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, обнародовав соответствующее видео от подразделения «Аист» 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

«Танк Т-90М «Прорыв», не имеющий аналогов в мире, гордость российского оборонпрома, запутался в колючей проволоке, протянув ограждение с десяток метров и остановившись. Как видим, российские нацисты, последователи Гитлера, даже умирают в позе свастики», — говорится в подписи к видео.

На самом видео можно увидеть изуродованный российский танк рядом с колючей проволокой. Все это происходит в Донецкой области.

Отметим, что танк Т-90М «Прорыв» — глубокая модернизация российского основного боевого танка Т-90, которую ВС РФ приняли на вооружение в 2020 году.

На танке установлена новая башня, оснащенная системой управления огнем «Калина» с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена.

Стоимость такого танка составляет около 4,5 млн долларов.

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