Во Флориде и Висконсине проходят выборы, способные поменять баланс сил в Вашингтоне 2.04.2025, 8:35

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Результаты могут укрепить или подорвать позиции Трампа.

В США проходят первые выборы после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Избиратели в Висконсине голосуют за члена Верховного суда штата, а во Флориде — за члена Палаты представителей. Хотя обе эти кампании — события местного значения, их результаты важны для баланса сил во всей стране: они могут укрепить или подорвать позиции Республиканской партии Трампа, пишет Би-би-си.

Висконсин: деньги Маска и «судьба цивилизации»

В Верховный суд Висконсина была избрана судья Сьюзан Кроуфорд, которую поддерживали демократы. Это стало первым поражением для новой администрации во главе с президентом США Дональдом Трампом.

В агитации активное участие принимал близкий к Трампу миллиардер Илон Маск, который вложил огромные деньги для победы консервативного кандидата.

По данным газеты Financial Times, он потратил 22 млн долларов на кампанию республиканца Брэда Шимела, который боролся с Кроуфорд за этот пост.

Ранее Маск заявил, что от исхода этих выборов может зависеть будущее не только США, но и «всей цивилизации».

Глава компаний Tesla и SpaceX утверждает, что суд Висконсина в будущем может поменять границы избирательных округов с тем, чтобы помешать сторонникам Республиканской партии избирать в них своих кандидатов. Демократы настаивают, что республиканцы уже и так перекроили округа в Висконсине, чтобы склонить баланс в свою пользу.

Накануне выборов Маск выдал чеки по одному миллиону долларов двум активистам избирательной кампании и пообещал выплаты другим избирателям, которые помогут добиться победы консерватора Шимела.

Противники Маска пытались оспорить такие выплаты, называя их попыткой подкупа избирателей, но суды отказались наложить запрет.

Выборы в Верховный суд Висконсина стали самыми дорогими в истории штата. В общей сложности обоими кандидатами на них потрачено более 90 млн долларов.

В противовес Маску за демократку Кроуфорд выступали бывший президент Барак Обама и такие крупные спонсоры, как филантроп Джордж Сорос.

Висконсин — сложный штат для новой администрации Белого дома. На последних выборах Дональд Трамп одержал здесь победу с перевесом менее чем в 1%.

Таким образом, выборы в Висконсине стали первой реальной проверкой настроений избирателей в отношении Трампа после его нескольких месяцев у власти и ряда весьма неоднозначных решений.

Илона Маска, сыгравшего важную роль в предвыборной кампании Трампа, а затем возглавившего Департамент эффективности правительства , многие в США стали называть кингмейкером. Этим словом раньше обозначали людей, обладающих силой возвысить или низложить любого правителя.

Однако после начатой Маском непопулярной политики масштабных сокращений в госструктурах его имидж в стране значительно пошатнулся. В том числе — среди сторонников республиканцев, которые также остались без работы.

По этой причине, как отмечают многие аналитики, для Маска выборы в Висконсине — тоже важный тест на лояльность общества.

Гонка во Флориде: демократы хотят творить историю

Выборы двух членов Палаты представителей от Флориды были объявлены, поскольку конгрессмен Майк Уолтц перешел работать в администрацию Трампа в качестве советника по национальной безопасности, а еще один республиканец, Мэтт Гетц, был выдвинут на должность генпрокурора, но решил не претендовать на эту должность на фоне многочисленных обвинений.

Ожидается, что вместо Гетца изберут республиканца, но более ожесточенная борьба развернется в Шестом избирательном округе Конгресса США, который ранее представлял Уолтц. Там баллотируются демократ Джош Вейл и республиканец Рэнди Файн.

Последний раз демократ побеждал в Шестом округе Флориды в 1986 году, но Вейл заявил, что готов сотворить историю и отобрать его у республиканцев. Он построил свою кампанию на притеснении федеральных служащих со стороны республиканской администрации.

В отличие от Висконсина, перевес Трампа во Флориде на выборах 2024 года был значительным (за него проголосовали 56,1% избирателей против 43% у Камалы Харрис). Флорида — традиционно республиканский штат, где большинство представителей в Конгрессе — республиканцы.

Но опросы общественного мнения показывают, что на этот раз разрыв между кандидатами минимален, а некоторые даже отдают демократу Вейлу преимущество в 3%.

Как пишет обозреватель Би-би-си по Северной Америке, этого достаточно, чтобы вызвать немалую тревогу в рядах республиканцев.

«Республиканцы никак не должны проиграть в этой гонке, — заявил Рэнди Росс, консервативный активист из Флориды, который проводил в штате кампанию за Трампа в 2016 и 2024 годах. — Единственное, что им сможет помешать, — недостаточная явка республиканцев».

Но именно это, считают эксперты, и может произойти — и снова по причине непопулярных шагов администрации, последствия которых одинаково отразились и еще отразятся на всех американцах, включая сторонников Республиканской партии.

Кроме того, новый конгрессмен от Флориды избирается вместо Майкла Уолтца, который оказался в центре скандала с обсуждением ударов США по йеменским хуситам на коммерческой платформе Signal. Именно Уолтц добавил в секретный чат журналиста Джеффри Голдберга.

Многих американцев, вне зависимости от их партийных симпатий, возмутило, насколько безрассудно республиканская администрация отнеслась к вопросам национальной безопасности. Но еще большее возмущение вызвал тот факт, что никто из окружения Трампа, похоже, не понесет за это ответственность.

По мнению обозревателя Би-би-си Энтони Зуркера, это может стать одной из причин, по которой борьба за место в Палате представителей от Флориды имеет шансы стать историей национального масштаба.

Кроме того, победа демократа во Флориде может приблизить эту партию к формированию большинства в Палате представителей. Сейчас у нее только 213 конгрессменов по сравнению с 218-ю республиканцами. Еще четыре места остаются свободными: судьба двух из них решается во Флориде, а еще два занимали конгрессмены-демократы, умершие в марте этого года.

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