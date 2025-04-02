Кого сейчас в Беларуси включают в списки «тунеядцев»? 1 2.04.2025, 8:46

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И чем это грозит.

В Беларуси несколько лет ведут базу людей, не занятых в экономике. Им нужно оплачивать «коммуналку» по полной стоимости — это самая известная мера воздействия, но не единственная особенность статуса тунеядца. В феврале появилась информация, что рейды по поиску тунеядцев пройдут во всех районах Минска, а особый интерес будет к тем, кто получает зарплату «в конвертах» или работает за границей. Разбираем, кого сейчас включают в списки, какие у этого последствия и что надо знать тем, кто работает за рубежом, пишет «Онлайнер».

Кто не будет считаться тунеядцем?

В базу тунеядцев могут включить людей в возрасте от 18 лет до общеустановленного пенсионного возраста (для женщин это 58 лет, для мужчин — 63 года), которые не относятся ни к одной категории занятых в экономике, поясняет адвокат Алина Баянова. При этом в списки могут попасть не только граждане Беларуси, но и иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают или имеют вид на жительство в стране.

Список тех, кто относится к занятым в экономике и кого не включат в базу тунеядцев, утвержден постановлением Совета министров №239 от 31 марта 2018 года. Это не только те, кто официально трудоустроен и работает, но и некоторые другие категории. Критерии несколько раз пересматривали и уточняли, кого могут записать в тунеядцы, а кого нет.

Так, занятыми в экономике считаются те, кто работает по трудовому договору, контракту или гражданско-правовому договору (например, договор подряда, оказания услуг и так далее).

— При этом вас не отнесут к не занятым в экономике и после увольнения в течение квартала, который следует за кварталом, в котором вы уволены (например, вы уволились в феврале, с апреля по июнь вы не попадаете в базу тунеядцев), — объясняет Алина Баянова. — Если это увольнение по причине сокращения, по состоянию здоровья или в связи с истечением срока действия контракта, то в списки незанятых вас не включат в течение шести месяцев с даты увольнения.

Если человек работает за границей, он будет считаться занятым в экономике при условии, что состоит на учете в ФСЗН в качестве плательщика обязательных страховых взносов (и платит их) или если он работает по трудовому договору или контракту в странах Евразийского экономического союза (то есть в Армении, Казахстане, Кыргызстане, России).

Не попадут в базу тунеядцев индивидуальные предприниматели (при условии уплаты подоходного или единого налога, быть просто ИП и подавать нулевую декларацию недостаточно), физлица — плательщики единого налога и плательщики налога на профессиональный доход (также при условии уплаты налога).

Собственники имущества (учредители, участники) коммерческих организаций, за исключением акционерных обществ, а также члены совета директоров (набсовета) хозобщества не считаются не занятыми в экономике, если им выплачивается вознаграждение.

Занятыми в экономике считаются адвокаты, нотариусы, владельцы агроэкоусадеб, ремесленники (если платят сбор или НПД), сезонные работники (если работали в течение полного сезона), творческие работники — участники творческих союзов, спортсмены, включенные в национальные и сборные команды, спортсмены — учащиеся специализированных учебно-спортивных учреждений и детско-юношеских спортивных школ, священнослужители, военнослужащие и их супруги, супруги молодых специалистов по распределению, если в той местности нет работы для мужа или жены.

При этом есть категории людей, которые могут фактически не работать, но в базу тунеядцев их не включат.

Например, если человек сдает в аренду квартиру, нежилые помещения, машино-места и при этом платит с таких доходов подоходный налог, в базу он внесен не будет.

Часто возникают вопросы, грозит ли статус тунеядца домохозяйкам, которые хотят воспитывать детей и не работать. По закону женщины, воспитывающие ребенка в возрасте до 7 лет, троих и более несовершеннолетних детей, не включаются в базу не занятых в экономике.

Такие же правила действуют для матерей и отцов, которые воспитывают ребенка-инвалида до 18 лет. Но в этом случае нужно фактически проживать в Беларуси, исключение — поездки за границу для лечения и оздоровления.

Люди, которые занимаются растениеводством или животноводством на своем участке, не должны уезжать из страны на 30 и более дней в квартал.

Студентов, которые учатся на дневной форме в Беларуси и странах ЕАЭС, тоже не будут считать тунеядцами до конца календарного года, в котором они окончили обучение.

Не будут считаться тунеядцами те, кто проходит обучение за границей по направлению республиканских органов госуправления в рамках международных договоров Беларуси.

В базу не занятых в экономике не включают инвалидов независимо от группы, причины, даты наступления и срока инвалидности, получателей пенсий, в том числе из других государств, пособий из бюджета (кроме единовременных), пособий по временной нетрудоспособности.

Если человек зарегистрирован как безработный или проходит обучение по направлению центра занятости, тунеядцем его не признают.

Недееспособные, лица на принудительном лечении, отбывающие наказание в виде ареста, ограничения или лишения свободы тоже не попадут в базу.

Если граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства приехали в страну для постоянного проживания, то у них есть шесть месяцев со дня регистрации, чтобы стать занятыми в экономике.

Уволился с работы и три месяца ищу новое место — могут записать в тунеядцы?

Бесконечно искать работу без попадания в базу не занятых в экономике не получится (если, конечно, у вас нет других уважительных причин, чтобы вас не включили в списки: например, вы воспитываете ребенка-инвалида до 18 лет).

— Вы не будете считаться тунеядцем после увольнения в течение квартала, который следует за кварталом, в котором вы уволены, а в случае увольнения по причине сокращения, по состоянию здоровья или в связи с истечением срока действия контракта — в течение шести месяцев с даты увольнения, — напоминает адвокат.

Работаю за границей — почему могут посчитать тунеядцем?

Тунеядцем могут признать человека, который работает или учится за границей и не подходит под критерии ниже:

Работа по трудовому договору или контакту в странах ЕАЭС.

Учеба в странах ЕАЭС на дневной форме.

Работа за границей по трудовым договорам (контрактам), гражданско-правовым договорам и постановка на учет в ФСЗН с уплатой взносов.

Работа в представительстве международной организации, консульстве, диппредставительстве за пределами Беларуси (не признаются тунеядцами и супруги этих работников).

— Одним из вариантов для тех, кто работает за границей не в странах ЕАЭС, являются постановка на учет в ФСЗН и уплата взносов. Для этого нужно обратиться в отдел фонда социальной защиты населения по месту регистрации, предоставить заявление и копию трудового договора, контракта, подтверждающего работу за границей, — поясняет Алина Баянова.

А если работать по договору подряда в России и платить подоходный налог в Беларуси?

— В данном случае, если исходить из положений действующего законодательства, не будут относиться к тунеядцам работающие по договору подряда за пределами Беларуси, в том числе в странах — участницах ЕАЭС, только те лица, которые состоят на учете в ФСЗН и самостоятельно уплачивают обязательные взносы в ФСЗН.

Чтобы встать на учет, нужно обратиться в соответствующий отдел ФСЗН по месту регистрации, предоставить документ, удостоверяющий личность, трудовой договор (контракт) и (или) гражданско-правовой договор на одном из государственных языков Беларуси.

Кто ведет базу тунеядцев?

Базой не занятых в экономике владеет Министерство труда и соцзащиты. Кроме того, в местных исполкомах созданы постоянно действующие комиссии по содействию занятости населения. Они составляют списки не занятых в экономике для учета оплаты ЖКУ, сообщают гражданам, что они включены в базу не занятых в экономике, оказывают содействие в трудоустройстве, консультируют по вопросам занятости и так далее, объясняет адвокат.

Недавно в положение о работе таких комиссий внесли изменения. У них есть право взаимодействовать с территориальными органами внутренних дел и привлекать к ответственности тех, кто уклоняется от явки в комиссию и ведет асоциальный образ жизни.

Комиссии также могут корректировать список не занятых в экономике, выехавших за пределы страны, оплачивающих услуги с возмещением затрат, если граждане предоставят документы о том, что нет оснований для включения их в такой список.

Как проверить, есть ли я в этих списках?

Можно обратиться в комиссию по содействию занятости населения по месту регистрации лично, по телефону либо написать письменное обращение или письмо на электронную почту с указанием своих паспортных данных.

Кроме того, можно получить информацию на Едином портале электронных услуг. Эта услуга платная, а информацию можно проверить только в отношении себя.

Если вы нашли себя в базе, но не согласны с таким решением, нужно обратиться в комиссию по содействию занятости населения с документами, которые будут подтверждать, что вы не тунеядец.

Каковы последствия статуса тунеядца?

Человек, признанный не занятым в экономике, оплачивает ЖКУ (горячую воду, газ при наличии газовых отопительных приборов, отопление) по полным тарифам, если является собственником жилого помещения, нанимателем, арендатором, лизингополучателем, дольщиком. Если он просто прописан в квартире, но жилье принадлежит другому человеку, ЖКУ не будут рассчитываться по полным тарифам.

Кроме того, тунеядцы лишаются возможности воспользоваться льготным кредитом, субсидией на строительство, реконструкцию или покупку жилья, за исключением тех, кто находится в трудной жизненной ситуации (данный статус определяется комиссией по содействию занятости населения).

Не занятые в экономике рискуют тем, что у налоговых органов будет повышенный интерес к их доходам и расходам, и пройти такую проверку будет непросто.

— Кроме того, если в отношении тунеядца проводится камеральная проверка и к ее началу тунеядец непрерывно в течение не менее пяти лет относился к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, и был включен в базу данных таких лиц, то налоговая в качестве источника дохода не примет деньги, переданные ему на хранение, полученные в качестве подарка, в виде займов от других физлиц (кроме близких родственников или свойственников).

Если сумма подарков от близких родственников превышает 100 базовых величин (сейчас это 4200 рублей) в течение налогового периода, то для тунеядцев на сумму превышения налоговая рассчитает подоходный налог по ставке 10%. Напомним, в общем порядке подарки от близких родственников и свояков подоходным налогом не облагаются.

Семьи тунеядцев, где воспитываются несовершеннолетние дети, могут попасть в СОП, если оба родителя или единственный родитель на протяжении более чем трех месяцев не работают или не занимаются другой деятельностью, разрешенной законом. При этом должно быть установлено, что основные жизненные потребности ребенка не закрыты: нет еды, одежды, обуви, места для отдыха, занятий и игр.

Кроме того, тунеядцы не смогут получить пособие по безработице, если к моменту регистрации в качестве безработного они не менее пяти лет не работали и не платили взносы в ФСЗН.

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