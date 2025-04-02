Forbes: ВСУ уничтожают рекордное количество артиллерии врага благодаря новой системе 2.04.2025, 9:04

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Кремль в панике просит помощи у КНДР.

28 марта в Генштабе Украины отчитались об уничтожении 122 артиллерийских систем врага за сутки. На сегодняшний день это рекорд за три года войны. Эксперты говорят, что по итогам марта было уничтожено 1644 единиц артиллерии ВС РФ, что в три раза больше по сравнению с 2022 годом, сообщает Forbes.

Эксперты говорят, что данные Генштаба сложно подтвердить. Однако спутниковые снимки говорят о том, что Кремль активно опустошает свои склады с советским оружием. Более того, в Москве обратились за помощью к КНДР, чтобы та поставила свою артиллерию калибра 170 мм. Также стоит обратить внимание и на тот факт, что РФ переключилась с артиллерии на планирующие авиабомбы, которые активно применяет на линии фронта.

До 2022 года артиллерию обнаруживали на поле боя с помощью контрбатарейных радаров. Яркий тому пример — российская система «Зоопарк», которая способна отследить гаубицы на расстоянии свыше 22 км.

Однако есть два минуса: такие радары очень дороги и их мало. С 2022 года главным врагом артиллерии стали не снаряды, а дроны. Обе стороны конфликта больше полагаются не на радары, а на дроны, которые и должны обнаружить артиллерию.

Также обе стороны обратились к приемам Первой мировой войны — акустической локации. На большом расстоянии размещаются микрофоны, которые позволяют отследить местоположения артиллерии с точностью до 10 метров. Это очень дешевый метод и незаметный для глаз противника.

Еще в феврале Киев презентовал новую акустическую систему для разведки Vidar, включающую пять микрофонов и компьютер. Принцип работы таков: как только враг производит выстрел из артиллерии, радар ее отслеживает.

После этого цель атакуют как дроны, так и артиллерия. Как итог вражеская артиллерия уничтожается, не успев покинуть поле боя.

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