Какую зубную пасту нужно использовать утром, а какую — вечером 2.04.2025, 9:05

Оказывается, есть разница.

Утром нужно чистить зубы пастой, защищающей от кариеса и укрепляющей эмаль. Для вечерней чистки следует выбирать пасту, которая ухаживает за деснами, пишет ТСН.

Также, говорят специалисты, для ежедневного использования лучше выбирать пасту с абразивностью (RDA) от 30 до 80.

Использование пасты с высоким RDA (80-120) ежедневно может привести к повреждению эмали, повышенной чувствительности зубов и проблемам с деснами.

Стоматологи рекомендуют тщательно проверять состав зубной пасты и обязательно избегать такого ингредиента как SLS. Также не должно быть парабенов, триклозана и искусственных красителей.

Кроме пасты, врачи советуют обязательно использовать ополаскиватель и зубную нить. И не забывайте, что зубную щетку нужно менять каждые 3 месяца. Только в таком случае вы сможете быть максимально уверены в том, что ваша ротовая полость здорова.

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