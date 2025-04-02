СМИ: В МИД Беларуси назначили нового пресс-секретаря 2.04.2025, 9:24

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Информация появилась уже после 1 апреля.

В Министерстве иностранных дел Беларуси сменили пресс-секретаря. Такая информация 2 апреля появилась в неофициальном Telegram-канале белорусского внешнеполитического ведомства, передает «Телеграф».

«Новая информационная метла в МИД. Ходят слухи, что уже сегодня Министерство иностранных дел заговорит новым голосом. Голос слышали. Одобряем. Надеемся, название канала менять не придется. Договоримся или нет?» — написали авторы канала «Глас МИДа».

На смену Анатолию Глазу, которого в начале этого года отправили руководить дипломатической миссией в Турции, пришел Руслан Варанков, который последние три года занимал пост генерального консула Беларуси во вьетнамском Хошимине.

«Молодой, энергичный, современный», — такую характеристику дали новому пресс-секретарю МИДа авторы Telegram-канала.

Варанков является карьерным дипломатом: на дипломатическую службу Беларуси он поступил в 2008 году. С тех пор в разное время работал советником и юрисконсультом в Постоянном представительстве Беларуси при ООН в Нью-Йорке, занимал различные должности в главном договорно-правовом управлении, главном консульском управлении МИД Беларуси и Посольстве Беларуси в США, занимал должность замначальника управления Азии, Австралии и Океании МИД Беларусь, осуществляя координацию всего комплекса отношений с этими регионами.

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