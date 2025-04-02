Дроны массированно атаковали российские Таганрог и Курск

Дроны массированно атаковали российские Таганрог и Курск1
- 2.04.2025, 9:48
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«Прилеты» показали на видео.
Минобороны РФ заявило об «уничтожении и перехвате» 93 украинских беспилотников в ночь на 2 апреля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.
Так, 87 целей - над Курщиной, 4 - над Ростовской областью, а две - над Белгородской.
Таганрог
Под ударом был Таганрог, где по данным СМИ повреждены жилые дома. Возник пожар.
Врио губернатора Ростовщины Юрий Слюсар заявил, что повреждены два многоквартирных дома.
Позже в Таганроге был введен режим чрезвычайной ситуации, провели эвакуацию 85 жителей дома.
Курщина
По данным губернатора Хинштейна, обломки БПЛА якобы упали на многоквартирный дом в центре Курска, пострадавших нет.