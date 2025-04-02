Дроны массированно атаковали российские Таганрог и Курск 1 2.04.2025, 9:48

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«Прилеты» показали на видео.

Минобороны РФ заявило об «уничтожении и перехвате» 93 украинских беспилотников в ночь на 2 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Так, 87 целей - над Курщиной, 4 - над Ростовской областью, а две - над Белгородской.

Таганрог

Под ударом был Таганрог, где по данным СМИ повреждены жилые дома. Возник пожар.

Врио губернатора Ростовщины Юрий Слюсар заявил, что повреждены два многоквартирных дома.

Позже в Таганроге был введен режим чрезвычайной ситуации, провели эвакуацию 85 жителей дома.

Курщина

По данным губернатора Хинштейна, обломки БПЛА якобы упали на многоквартирный дом в центре Курска, пострадавших нет.

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