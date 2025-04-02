Новый страх Лукашенко 5 Андрей Бронишевский, Plan B

2.04.2025, 9:58

4,456

У диктатора с оптимизмом не очень.

Во вторник Александр Лукашенко пытался убедить губернатора Пензенской области в том, что России чужого не надо. В смысле чужих товаров из недружелюбных стран. А надо России свое. В смысле белорусское. Потому что легендарное белорусское качество не помогает белорусским товарам удержать свои позиции на российском рынке. Хотя западные компании еще даже не начали возвращаться в Россию.

«Надо ориентироваться только на свои возможности. Потому что мы уже наелись этой беготни: «Ах, там качество, инвестиции и так далее». Сейчас деньги украли, арестовали и у России, и у нас. Где те инвесторы и где то качество, на которые мы молились?», — объяснил Лукашенко Олегу Мельниченко.

Хотя, конечно, не губернатору Пензенской области адресовался этот пламенный призыв. Или, по крайней мере, не ему одному. Возвращение на российский рынок западных компаний и западных брендов – страшный сон для уникальной модели беларуского процветания.

Потому что залогом успеха беларуского качества на российском рынке было отсутствие на нем конкуренции после того, как западные компании с этого рынка ушли. Позже на место западных компаний, правда, пришли китайские и оказалось, что даже с китайскими у белорусских товаров не получается конкурировать. А если вернутся западные бренды, то будет вообще беда.

Иногда они возвращаются

Хотя пока о возвращении в Россию заявила только компания Ariston. Причем, как конкретно она собирается восстановить свое присутствие, пока не очень понятно. Большая часть продукции компании находится в санкционных списках. То есть, даже вернувшись, продавать свои стиральные машины, нагреватели и котлы компания не сможет.

Остальные западные бренды пока в лучшем случае заявляют, что они следят за развитием ситуации. Но российские власти полны оптимизма. Российские власти говорят, что уже определились с критериями, в соответствии с которыми компаниям будут разрешать вернуться. И даже готовы создать специальную комиссию по возвращению в страну беглого бизнеса.

Поэтому у Александра Лукашенко, в отличие от российских властей, с оптимизмом не очень.

«Все не так просто и не так благодушно, как, может, кому-то казалось это. Все не так просто», — сказал он.

И все действительно не просто. Потому что белорусскому экспорту сложно и без западных компаний на российском рынке.

По данным Белстата, за два месяца экспорт белорусских товаров упал на 8,3%. Экспорт в страны СНГ, то есть в основном в Россию, снизился на 4,3%. Экспорт на рынки дальней дуги рухнул вообще на 16%. В результате дефицит белорусской внешней торговли товарами вырос до миллиарда долларов с 500 миллионов в январе. По сравнению с прошлым годом торговый дефицит вырос в 2,5 раза.

Так что белорусским товарам на российском рынке и так хватает. Поэтому, только вернувшихся в Россию западных брендов белорусскому процветанию и не хватало.

Андрей Бронишевский, Plan B

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com