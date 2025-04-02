В Минске задержан брат добровольца Дениса Урбановича 2.04.2025, 11:07

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Братья Денис, Максим и Артем Урбановичи. Фото: racyja.com

В его квартиру ворвались сотрудники КГБ.

Сотрудники КГБ ворвались в квартиру в Минске, где проживал Максим Урбанович. Он младший брат Дениса Урбановича, который с самого начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину воюет в составе ВСУ с позывным «Волколак», сообщает «Белсат».

Известно, что после проведения обыска Максима Урбановича задержали. Согласно предварительным данным, квартиру, где он проживал со своей девушкой, опечатали.

Где сейчас находится Максим, неизвестно. Неизвестно также, что стало причиной обыска и задержания. Денис Урбанович давно не контактировал со своим братом и минимум два года они не общались. Об этом случае он ничего не знает.

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