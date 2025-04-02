«Белорусы идут на это, чтобы выжить» 2 2.04.2025, 10:25

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Люди возвращаются к натуральному хозяйству.

За первые два месяца 2025 года в Беларуси зафиксировано резкое сокращение поголовья свиней. По данным Белстата, на начало марта свиней в хозяйствах всех категорий стало меньше на 200 тысяч голов по сравнению с январем.

В Минской и Гомельской области убыль составила 30% (при этом в отдельных районах, как в Воложинском и Клецком, свиней не осталось вообще), в целом по стране стадо уменьшилось на 13%.

Чем могут объясняться такие цифры и какие хозяйства контролируют «свинскую жизнь» лучше, «Филин» обсудил с предпринимателем, бывшим чиновником Столбцовского райисполкома Николаем Лысенковым.

— Поголовье свиней заметно уменьшилось в нескольких областях. Чем это может быть вызвано — свинок косит африканская чума, многие фермы закрываются, еще какие-то причины?

— Беларусь уже не первое десятилетие идет к тому, чтобы укрупнять сельскохозяйственные производства, в том числе и свиноводческие комплексы. Уже 20 лет назад эту линию выбрали, и Лукашенко требовал, чтобы комплексы были минимум «стотысячниками», а стандартные, на 20 тысяч голов свиней, такие строились при Советском Союзе, начинали закрывать где-то с 2010 года.

Когда около десяти лет назад была первая волна свиной чумы, небольшие комплексы уже позакрывали, а чтобы сберечь поголовье, вырезали свиней и на комплексах, и у населения. Кстати, сейчас статистика по населению, сколько частников держат свиней, вообще не ведется или сельсоветы берут цифры с головы, а не ходят по сараям и не считают. Отражаются только данные, которые подают госпредприятия, те же колхозы.

Сокращение поголовья, говорит Николай Лысенков, может быть вызвано закрытием мелких животноводческих комплексов и дальнейшим укрупнением.

— Где проще сберечь поголовье свиней — на большом комплексе или на маленькой ферме, частном подворье?

— Крупнотоварное производство всегда было легче, проще и эффективнее, даже в наших условиях колхозов. Думаю, если бы у нас был рынок, комплексы также выдавили бы мелких производителей свинины. Производительность труда, эффективность работы у них намного выше.

Даже если взять директора: если он руководит хозяйством на 100 тысяч голов свиней, а не на 20 тысяч, уже в пять раз эффективнее. По персоналу разбежка будет не такой большой, но все равно комплексы более успешны, там можно иметь больший привес, больший выход мяса и оборот.

— А когда случаются вспышки той же африканской чумы, как должно действовать руководство сельхозпредприятий, местные власти? В 2013 году, помнится, «под нож» пускали всех, даже скотину у крестьян…

— Насчет частных подворий — на мой взгляд, это вопрос больше политический, спасет ли такая мера свинокомплексы. Но в больших комплексах — да, нужно действовать именно так: если свинка заболела в одном здании, необходимо «убирать» все здание, грубо говоря, отправлять на убой и утилизировать все поголовье, которое было вместе с больной особью, чтобы эта зараза не распространялась дальше. Да и люди, думаю, не хотели бы есть колбасу из зараженных свиней.

Впрочем, у сокращения поголовья свиней могут быть не только бюрократические и эпизоотические причины, отмечает собеседник Филина. Есть и иные факторы, крайне неприятные для белорусских властей — в частности, плохой урожай зерновых, никак не достигающий ожидаемых Лукашенко 10 млн тонн.

— Свиньи питаются как раз зерном, своего мало, а импортировать — особо денег нет, — говорит Николай Лысенков.

— Мы не можем быть уверены, что причина именно в зерне, но я бы и этой причины не исключал: банально нечем кормить, вот и идет сокращение поголовья. К тому же в последние пять лет очень чувствуются проблемы с хорошими кормами, ветпрепаратами, минеральными добавками. То, чем пользуются наши белорусские специалисты, оставляет желать лучшего.

— Если говорить о тенденциях, каковы они? Раньше «держать кабанчика» для белорусских сельчан было не только традицией, но и вопросом достатка: либо свое мясо, либо деньги от его продажи, которые можно отложить на учебу, машину, первый взнос на квартиру. А сейчас?

— То, что было 30 лет назад — почти на каждом подворье в деревне был свой кабанчик и коровка, — постепенно, с развитием урбанизации в нашей стране, ушло. Люди переезжали в город, а в деревнях, где раньше держали сотни свиней, оставались единицы или вплоть до нуля.

Но сейчас эта тенденция идет в обратную сторону.

Люди стали беднее, и многие переходят на собственное хозяйство — его держат даже в небольших городах на 15—20 тысяч населения. Держат кур на яйцо, бройлеров, индюшат — причем, чтобы купить их на птицефабрике, нужно встать в очередь, на неделю вперед записываются. И покупают не для бизнеса, по 100 голов, а 10—20, для себя и семьи.

То же самое и с поросятами: их стали больше держать, чтобы прокормить семью. Экономическое положение в стране ухудшается, люди перестают надеяться на государство, а надеются только на себя и развивают свои личные подсобные хозяйства. Соответственно, и госпредприятиям уже не надо столько производить, чтобы прокормить население, оно само частично справляется.

Может быть, действующая власть и не хочет возврата в натуральное хозяйство, но люди идут на это, чтобы выжить. В итоге мы делаем шаг назад, а то и не один.

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