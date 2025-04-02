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В Немане выловили сазана размером с трехлетнего ребенка

  • 2.04.2025, 10:36
  • 1,176
В Немане выловили сазана размером с трехлетнего ребенка

Фотофакт.

Поехав на обычную субботнюю рыбалку, житель Новогрудка Дмитрий Амельянович поймал сазана не совсем обычного размера, пишет портал fishingby.com.

Для начала весны такие крупные экземпляры большая редкость и невиданная удача в период запрета ловли щуки.

Огромного сазана мужчина поймал на легкую поплавочную удочку с леской 0,18 мм.

«Очень долго его таскал, минут 40. Удалось подвести к берегу только после того, как рыба совсем устала, как и я», – поделился рыболов.

Дмитрий давно увлекается рыбалкой. Но такой экземпляр попался ему впервые. Рыбина оказалась размером с его маленькую дочку. Если верить домашнему взвешиванию, то сазан весит 12,74 кг.

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