В США предложили обязать Маска проходить проверку на наркотики 2.04.2025, 10:42

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение.

В США демократка Палаты представителей Мики Шеррил предложила обязать миллиардера Илона Маска и сотрудников DOGE проходить тест на наркотики. Соответствующий законопроект она внесла на рассмотрение.

Об этом сообщил портал Axios. Ранее Шеррил сослалась на отчет Wall Street Journal за 2024 год, в котором утверждалось, что генеральный директор Tesla и SpaceX, якобы, употреблял запрещенные вещества, в частности ЛСД, кокаин, экстази, галлюциногенные грибы и кетамин, что стало основой ее законопроекта.

Со своей стороны адвокат Маска заверил, что миллиардер постоянно проходит тестирование на наркотики в SpaceX и «никогда не провалил тест».

Согласно законопроекту, лица, которые получат положительный результат на запрещенные вещества, будут отстранены от прохождения федеральной службы сроком по меньшей мере на год.

«Как никогда важно оградить американский народ от безрассудной некомпетентности и явного игнорирования национальной безопасности со стороны администрации Трампа», – заявила Шеррил.

Она убеждена, что специальные государственные служащие в DOGE должны «соблюдать те же стандарты, что и другие служащие исполнительной власти».

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