Будет ли ответ США? Алексей Голобуцкий

2.04.2025, 10:47

Идеальный повод для жесткой демонстрации Трампом решительности и силы.

Аятолла, иранские власти и КСИР плюнули Трампу в глаза – и известили об этом целый мир. Это идеальный повод для жесткой демонстрации Трампом решительности и силы – что бывает с теми, кто позволяет себе неуважение к Америке.

Такое развитие событий повлияет едва ли не на все нынешние глобальные процессы. Но если Трамп утрется и «не заметит» – это также будет иметь последствия. Однозначно негативные последствия. С другой стороны, риск ядерной эскалации – как минимум на все (возможные, но формально отсутствующие) пять гордых иранских боеголовок.

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи об ультиматуме Трампа Ирану (это когда Трамп пригрозил Ирану авиаударами в случае отказа от ядерной сделки) менее чем за месяц до конца действия этого ультиматума: «По нашей информации, Соединенные Штаты получили и рассмотрели наш ответ... Мы отказались от прямых переговоров из-за угроз, и мы подтверждаем, что не будем вести переговоры под американским запугиванием. Мы были и остаемся готовыми к переговорам, если они будут вестись на равных».

К Арагчи присоединился Командующий аэрокосмическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде – он очень откровенно намекает на готовность уничтожить американский контингент в регионе в случае атаки США: «Те, кто живет в стеклянных домах, не бросают камни – у американцев в регионе не менее 10 баз из 50 тыс. солдат. Они будто сидят в стеклянной комнате».

Это серьезное предупреждение: местные иранские СМИ сообщают, что сотни иранских баллистических ракет загружены в пусковые установки на подземных стратегических базах по всему Ирану и готовы к запуску в случае любого акта агрессии США против Тегерана.

Tehran Times: «Иранские ракеты размещены в пусковых установках во всех городах с подземными базами и находятся в полной боевой готовности. Они могут быть запущены в случае эскалации США».

Более того: Иран вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в Иране, и сделал предупреждение об угрозах президента США Дональда Трампа (иранское информационное агентство Tasnim). То есть, это уже формальная демонстрация пренебрежения на дипломатическом уровне.

Аятолла Хаменеи как духовный лидер тоже присоединился к кампании по унижению Трампа: он назвал маловероятным, что США попытаются ударить по Ирану извне, а в ответ на любую попытку поднять мятеж внутри страны пообещал жесткий ответ.

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Иран формально не имеет ядерного оружия, но фактически у них еще осенью было достаточно обогащенного урана и достаточно возможностей сделать ядерные боеголовки за считанные недели, если действовать по устаревшим технологиям. В этом январе МАГАТЭ заявило, что Иран имеет около 200 кг обогащенного урана, чего должно хватить на пять ядерных боеголовок.

Итак, как минимум инструмент для ядерной провокации теоретически уже доступен аятолле. И тоже не без участия России как военного партнера.

Ради власти и денег Иран действительно может пойти на серьезную эскалацию и даже прямой ядерный шантаж. А на военной базе США в Индийском океане, напомню, американцы прямо сейчас концентрируют свои силы, среди которых бомбардировщики-невидимки, способные нести ядерное оружие.

И сейчас все зависит от того, как именно решит ответить на такое пренебрежение Трамп. Если вообще будет отвечать, а не «не заметит», потому что сосредоточился на «тарифах для всего мира».

Алексей Голобуцкий, «Фейсбук»

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