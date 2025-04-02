Ржавое посмешище российского флота
- 2.04.2025, 10:56
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«Адмирал Кузнецов» лишь стабильно ломается.
Кремль держится за него, потому что «Адмирал Кузнецов» – это не оружие, а символ имперских фантазий, которые давно рассыпались, пишет доктор Эндрю Лэтэм для издания 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» снова оказался в центре внимания. Вовсе не из-за побед, а из-за очередного провала: дым, утечки, пожары, бесконечные ремонты.
С самого начала он был ошибкой. СССР пытался догнать США. Вместо катапульты — трамплин. Вместо скрытности — дымящиеся мазутные двигатели, выдающие его еще до появления на радаре. Единственная «боевая» миссия – Сирия – превратилась в цирк: два разбившихся самолета, нулевая эффективность, буксир в качестве страховки.
С тех пор стало только хуже. Даже если случится чудо, и Кузнецов снова выйдет в море – зачем? Россия не может поддерживать авианосец. Нет военных баз за границей, нет флота сопровождения, нет ресурсов. Это не сила – это пародия.
Но Кремль держится за него, потому что «Адмирал Кузнецов» – это не оружие, а символ. Символ имперских фантазий, которые давно рассыпались. Пока реальная армия воюет на иранских дронах и разваливающейся советской технике, Москва продолжает сливать миллиарды в проржавевший металлолом.
Этот корабль — не просто бесполезная махина. Это диагноз российской военной системы: показуха важнее эффективности, иллюзии важнее реальности. Кремль верит в этот авианосец точно так же, как верил, что Украина падет за три дня.
Но реальность такова: Кузнецов — это рухлядь, которой давно пора на дно. Если бы в Минобороны остались хоть капли здравого смысла, его разобрали бы на металл и пустили на бронетехнику, дроны, систему ПВО — на что угодно, кроме очередного парада.
Но этого не случится. Потому что признать правду — значит признать поражение. А в Кремле этого боятся больше, чем любого врага.