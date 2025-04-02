Салют в Минске ударит по карманам белорусов 2.04.2025, 11:24

1,460

Сотни тысяч рублей за пять минут.

На салют в Минске ко Дню Победы планируют потратить 505 тыс. рублей. Это следует из заявки на государственную закупку, обратило внимание «Зеркало».

Традиционно салют будет длиться 5 минут и пройдет в промежутке между 22 и 23 часами 9 мая. Основная площадка — парк Купалы. Также салюты будут в парках Павлова и Уго Чавеса, на набережной водохранилища Дрозды, возле «Чижовка-Арены» и на площадке у Нацбиблиотеки. Это следует из документов по заявке. Все их организует одна компания, которую выберут в качестве поставщика.

На световое шоу готовы потратить 505 тыс. рублей из госбюджета — именно такая сумма заложено в заявке на госзакупку. Однако окончательная сумма может измениться как в меньшую, так и в большую сторону. Например, в прошлом году праздничный фейерверк обошелся в 300 тыс. рублей, хотя изначально планировалось направить на это 225 тыс. рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com