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ВСУ ликвидировали бойца MMA из Таджикистана

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  • 2.04.2025, 11:27
  • 3,580
ВСУ ликвидировали бойца MMA из Таджикистана
Артур Одилбеков

Он воевал на стороне российских оккупантов.

ВСУ на фронте ликвидировали бойца смешанных единоборств (MMA) Артура Одилбекова из Таджикистана.

40-летний Одилбеков воевал против Украины в составе российской армии, пишет «Зеркало недели. Украина».

Одилбеков - многократный победитель всероссийских и международных турниров по рукопашному бою и боям без правил. На его счету шесть побед и пять поражений в ММА.

Ликвидированный оккупант также был чемпионом зимней Азиады в Астане и Алматы по зимнему унифайту, победителем этапа Кубка мира (Кубок нации) по боям без правил (2004 год), чемпионом Азии 2008-го и 2011 года и призером чемпионатов мира 2005 и 2007 годов по унифайту.

Унифайт - комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой.

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