ВСУ ликвидировали бойца MMA из Таджикистана

ВСУ ликвидировали бойца MMA из Таджикистана5
- 2.04.2025, 11:27
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Он воевал на стороне российских оккупантов.
ВСУ на фронте ликвидировали бойца смешанных единоборств (MMA) Артура Одилбекова из Таджикистана.
40-летний Одилбеков воевал против Украины в составе российской армии, пишет «Зеркало недели. Украина».
Одилбеков - многократный победитель всероссийских и международных турниров по рукопашному бою и боям без правил. На его счету шесть побед и пять поражений в ММА.
Ликвидированный оккупант также был чемпионом зимней Азиады в Астане и Алматы по зимнему унифайту, победителем этапа Кубка мира (Кубок нации) по боям без правил (2004 год), чемпионом Азии 2008-го и 2011 года и призером чемпионатов мира 2005 и 2007 годов по унифайту.
Унифайт - комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой.