Нацбанк просят помочь решить «ловушку», в которую попадают белорусские водители из-за новшества 2.04.2025, 11:36

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В «Белтехосмотре» рассказали подробности.

«Белтехосмотр» за март выдал 187 292 разрешения на допуск транспорта к дорожному движению. Большинство из них — 87,1% — получили физлица. Также в организации рассказали, сколько автовладельцев воспользовались возможностью в онлайн-режиме пройти техосмотр. Напомним, накануне стало известно, что из-за этого новшества некоторые водители попадают в финансовую «ловушку», пишет «Зеркало».

Какие неисправности чаще всего находят

«Из общего количества транспортных средств, представленных в марте на государственный технический осмотр, 14,5% (30 290) имели различного характера несоответствия установленным требованиям», — уточняет «Белтехосмотр».

При этом 40,5% неисправностей пришлось на тормоза, еще 24,7% — на внешние световые приборы. Дальше с большим отрывом идут вопросы к двигателю — 6,9%.

Сколько владельцев транспорта воспользовались новшеством

При этом 2039 автовладельцев в марте получили документ о техосмотре в электронном формате — через единый портал электронных услуг «Е-Паслуга».

«На новые транспортные средства (2024−2025 годов выпуска) без посещения диагностической станции и прохождения контрольно-диагностических работ оформлены 284 разрешения в электронной форме», — уточнили в «Белтехосмотре».

Напомним, в ноябре 2024 года стало известно, что появились новые онлайн-услуги, которые касаются транспорта. Так, некоторые физлица и юрлица могут в онлайн-режиме получить отметку о пройденном техосмотре. Этим новшеством могут воспользоваться владельцы транспорта, который был произведен меньше двух лет назад. Дело в том, что таким автомобилистам не нужно проходить техосмотр, достаточно только поставить разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

В «Белтехосмотре» накануне рассказали о проблеме, с которой сталкиваются некоторые водители из-за этого новшества по техосмотру.

«Специалисты банков (кредитных организаций) не имеют возможности удостовериться в наличии выданного разрешения в электронном виде, полученного собственником транспортного средства через единый портал электронных услуг „Е-Паслуга“, — отмечали в организации. — Вследствие чего собственники транспортных средств вынуждены обращаться в „Белтехосмотр“ за получением подтверждения наличия выданного разрешения в электронном виде, что создает неудобства для автовладельцев».

В «Белтехосмотре» уточняют, что речь о том транспорте, который взяли в кредит или лизинг. В организации обратились в Нацбанк с просьбой помочь уладить эту проблему.

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