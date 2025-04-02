Офицер ЦАХАЛ: Важно убрать Лукашенко и достать Беларусь из колоды российских карт 1 2.04.2025, 11:42

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Григорий Тамар

Таких случаев в истории была масса.

Офицер запаса армии Израиля, бывший сотрудник одной из спецслужб Григорий Тамар рассказал «Белсату» о том, почему разъединить Беларусь и Россию стратегически важно для Европы.

Военный аналитик уверен, что противостоять российской агрессии можно, перехватив инициативу, в том числе политическую и военную, и считает, что таким поворотным моментом могло бы стать освобождение Беларуси от диктатуры.

— В Беларуси у власти находится кровавый диктатор, который подавляет свой народ уже несколько десятилетий. Народ пробовал сбросить его путем гражданского протеста, но это не увенчалось успехом.

Изменение политической ситуации в Беларуси, вычленение этого государства из колоды путинских фальшивых карт могло бы быть той точкой невозврата, которая бы привела к крушению путинской фашистской концепции экспансии.

А дальше уже дело рук спецслужб — целенаправленные действия стран Запада определенными способами изменить ситуацию и убрать Беларусь из зоны влияния Кремля. Таких случаев в истории была масса.

Изменение политического строя, установление демократического режима правления, арест Лукашенко и его шайки, превращение Беларуси из союзного Путину государства в государство, враждебное путинской агрессии, и, безусловно, размещение там войск, смогли бы стать буфером.

Более того они бы не позволили использовать саму Беларусь как стратегически незаменимый плацдарм в случае, если Путин начнет реализовывать свою экспансию в страны Балтии, а в дальнейшем и в Европу.

На мой взгляд, это уже не допущение, это факт — то, что Путин планирует экспансию, факт, с которым бессмысленно спорить, — уверен военный аналитик.

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