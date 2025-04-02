Алла Пугачева презентовала две песни о войне

Алла Пугачева презентовала две песни о войне1
- 2.04.2025, 11:46
- 1,356
Песни называются «Мама» и «Поцелуи войны».
Российская певица Алла Пугачева 1 апреля выпустила две новые песни, которые посвящены войне. Они опубликованы на официальном YouTube-канале певицы.
Первая песня называется «Мама».
В ней, в частности, есть такие слова: «Мам, для тебя я живой. Слышишь, мам, буду всегда я с тобой. Я проклинаю тот бой, мам, что разлучил нас с тобой» и «Как я могла отпустить тебя, сын, как могла, в этот ужаснейший бой. Отпустила тебя, бесы попутали. Сердце вдруг стало невмочь, а ты снишься, снишься мне каждую ночь».
Вторая песня называется «Поцелуи войны». Изначально обе песни были опубликованы в фанатской группе Пугачевой в субботу 29 марта. Затем они были удалены.