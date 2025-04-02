Алла Пугачева презентовала две песни о войне 1 2.04.2025, 11:46

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Алла Пугачева

Песни называются «Мама» и «Поцелуи войны».

Российская певица Алла Пугачева 1 апреля выпустила две новые песни, которые посвящены войне. Они опубликованы на официальном YouTube-канале певицы.

Первая песня называется «Мама».

В ней, в частности, есть такие слова: «Мам, для тебя я живой. Слышишь, мам, буду всегда я с тобой. Я проклинаю тот бой, мам, что разлучил нас с тобой» и «Как я могла отпустить тебя, сын, как могла, в этот ужаснейший бой. Отпустила тебя, бесы попутали. Сердце вдруг стало невмочь, а ты снишься, снишься мне каждую ночь».

Вторая песня называется «Поцелуи войны». Изначально обе песни были опубликованы в фанатской группе Пугачевой в субботу 29 марта. Затем они были удалены.

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