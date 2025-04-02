«Белтехосмотр» назвал 11 самых частых проблем водителей в марте

«Белтехосмотр» назвал 11 самых частых проблем водителей в марте1
- 2.04.2025, 11:50
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Из-за которых белорусов не допускали к дорожному движению.
«Белтехосмотр» поделился цифрами по получению «дазвола» в марте и назвал 11 самых частых нарушений, из-за которых авто не проходили ТО. По данным госпредприятия, больше 30 тыс. приехавших на техосмотр машин были с различными «несоответствиями требованиям», пишет «Телеграф».
«Белтехосмотр» сделал диаграмму, где показал, с чем были проблемы у транспорта. Вышло 11 пунктов:
Тормозные системы (40,5% от общего числа найденных «несоответствий»).
Элементы комплектации (5%).
Элементы ходовой части (3,3%).
Внешние световые приборы (24,7%).
Двигатель (6,9%).
Нарушение контроля зеркал заднего вида (0,1%).
Колеса и шины (2,4%).
Кузов (кабина) (2%).
Рулевое управление (5,9%).
Стекла, устройства обогрева и обдува стекла, солнцезащитные козырьки (шторы) (3,8%).
По данным «Белтехосмотра», из общего числа машин, приехавших на техосмотр в марте, проблемы были у 30 290 авто (14,5%). Всего же в марте «дазвол» получили 187 292 транспортных средства. Больше всего получили физлица — обычные водители (163 120 разрешений). Приезжали на техосмотр и электромобили, ТО прошли 1470 машин.
2039 автовладельцев получили электронный «дазвол» через интернет-портал «Е-Паслуга».