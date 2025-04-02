«Белтехосмотр» назвал 11 самых частых проблем водителей в марте 1 2.04.2025, 11:50

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Из-за которых белорусов не допускали к дорожному движению.

«Белтехосмотр» поделился цифрами по получению «дазвола» в марте и назвал 11 самых частых нарушений, из-за которых авто не проходили ТО. По данным госпредприятия, больше 30 тыс. приехавших на техосмотр машин были с различными «несоответствиями требованиям», пишет «Телеграф».

«Белтехосмотр» сделал диаграмму, где показал, с чем были проблемы у транспорта. Вышло 11 пунктов:

Тормозные системы (40,5% от общего числа найденных «несоответствий»).

Элементы комплектации (5%).

Элементы ходовой части (3,3%).

Внешние световые приборы (24,7%).

Двигатель (6,9%).

Нарушение контроля зеркал заднего вида (0,1%).

Колеса и шины (2,4%).

Кузов (кабина) (2%).

Рулевое управление (5,9%).

Стекла, устройства обогрева и обдува стекла, солнцезащитные козырьки (шторы) (3,8%).

По данным «Белтехосмотра», из общего числа машин, приехавших на техосмотр в марте, проблемы были у 30 290 авто (14,5%). Всего же в марте «дазвол» получили 187 292 транспортных средства. Больше всего получили физлица — обычные водители (163 120 разрешений). Приезжали на техосмотр и электромобили, ТО прошли 1470 машин.

2039 автовладельцев получили электронный «дазвол» через интернет-портал «Е-Паслуга».

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