Украинские воины сбили редкий российский дрон «Альбатрос М5»1
- 2.04.2025, 11:54
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Беспилотник оборудован нейросетью.
Зенитчики 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбили российский беспилотный разведывательный комплекс «Альбатрос М5». Этот БПЛА, благодаря нейросети, в реальном времени определяет людей на сканированной территории и имеет ночную камеру.
Военные подчеркнули, что им все равно, какие «навороты стоят на российских крыльях, и когда именно их уничтожать». Об этом говорится в Telegram-канале бригады.
«Впервые сбиваем редкий российский дрон Альбатрос М5», – сообщили бойцы ВСУ.
Они также показали видео эффективной работы в небе над Украиной и сбивание вражеского дрона.
Что известно о разведывательном БПЛА «Альбатрос М5»
Российский разведывательный дрон «Альбатрос М5» используется в войне против Украины с первых дней вторжения. Сначала производитель скрывал свое участие в боевых действиях, но сейчас открыто сотрудничает с российскими военными и продолжает использовать западные подсанкционные компоненты.
Расследователи «КиберСопротивления» и InformNapalm выяснили, что «Альбатрос М5» оснащен большим количеством деталей, которые не должны попасть в РФ из-за санкций. Для аэрофотосъемки и корректировки огня дрон использует камеры японской Sony – A6000, RX1R2, а также видеомодули FCB-EH6500 и FCB-EV7500.
Кроме того, дрон оборудован тепловизорами китайской InfiRay Technologies и собственными гиростабилизированными оптическими модулями для ночной съемки.
Российский военный запускает Альбатрос М5
InformNapalm также сообщал, что компания Kaspersky помогала разработать для «Альбатроса» систему искусственного интеллекта, автоматизирующую поиск и отслеживание целей. Для работы этой технологии используются микрокомпьютеры Nvidia Jetson.
Россия сотрудничает с Nvidia как минимум с 2016 года, и даже после полномасштабного вторжения и введения санкций это взаимодействие не прекратилось.
До начала полномасштабной войны с Украиной российский производитель позиционировал свои дроны как гражданские, в частности, для сельского хозяйства. Однако из утечек переписки с Мьянмой следует, что еще в 2020 году дроны рассматривали как боевые. Бирманские военные планировали создать подразделения БПЛА в каждом батальоне и закупить 200-300 беспилотников.
В 2022 году представители Альбатроса предложили Мьянме расширить сотрудничество, прямо заявив, что их дроны уже применяются в войне против Украины.