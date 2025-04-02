Урок истории 1 Александра Матвийчук

2.04.2025, 12:03

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Александра Матвийчук

Все наши усилия имеют смысл.

Когда Революция достоинства победила и Янукович свалил в Россию, тогда я впервые дала развернутое интервью о работе нашей инициативы «Євромайдан SOS». Мы объединили несколько тысяч человек и работали 24 часа в сутки, чтобы оказывать правовую и другую помощь преследуемым протестующим по всей стране. Тогда через наши руки проходили сотни и сотни избитых, арестованных, подвергнутых пыткам, обвиняемых в сфабрикованных уголовных делах.

Один вопрос поставил меня в ступор. «Как вы видели победу?» – спросила журналистка. Конечно, мне хотелось дать какой-то лаконичный и красивый ответ, но его не было.

«Понимаете, – начала я, – мы спали по три-четыре часа в сутки. Каждый день мы тушили сотни пожаров. Мы не знали, как это все закончится. Мы просто честно делали свою работу».

Позже я нашла ту же самую мысль в мемуарах украинских диссидентов. Они понимали, что сражаются против всей тоталитарной машины. Советы могут их легко раздавить, даже их имена могут не сохраниться. Но у них было достоинство, и это заставляло их бороться за свободу. Хотя из всего арсенала средств у них было только собственное слово и собственная позиция.

И вот мы, много лет спустя, точно знаем, что Украина восстановила свою независимость, и благодаря тому, что одно время они за это честно боролись. И что собственное слово и собственная позиция – это не так уж мало.

Это я к тому, что сейчас достаточно сложный период, но нужно честно делать свою работу. Каждому и каждой на своем месте. Потому что история убедительно доказывает то, что все наши усилия имеют смысл.

Если и существуют истины, претендующие на универсальность, то среди них будет вот эта, которую сформулировал Виктор Франкл после того, как выжил в нацистских концлагерях: «Первыми ломались те, кто верил, что скоро все закончится. После них – те, кто не верил, что это когда-то закончится. Выжили те, кто фокусировался на своих действиях, без ожиданий о том, что может или не может случится».

Александр Матвийчук, «Фейсбук»

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