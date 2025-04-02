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В Беларуси вводят налоговое новшество

  • 2.04.2025, 12:06
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В Беларуси вводят налоговое новшество

В чем оно заключается и кого касается?

«Депутаты» «парламента» 2 апреля в двух чтениях утвердили налоговые новшества, которые касаются индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщается в телеграм-канале «палаты представителей», передает «Зеркало».

Напомним, в Беларуси для индивидуальных предпринимателей хотят ввести изменение. Его суть — установить трехлетний период, в течение которого ИП не смогут работать, если их годовая выручка превысит 500 тысяч рублей. Сейчас это бессрочное ограничение: преодолел эту планку — не имеешь права трудиться как ипэшник, варианты — закрыться или перейти в юрлицо.

2 апреля депутаты парламента в двух чтениях утвердили это налоговое новшество.

«По информации Министерства по налогам и сборам, у 1664 индивидуальных предпринимателей по республике такой совокупный годовой доход превышен, — сообщила «депутат» Наталья Кулешова. — Согласно действующему законодательству, они должны были укрупнить свой бизнес — перерегистрироваться в юридическое. Либо прекратить свое существование. Большинство из них перерегистрировались в юридические лица, но для 660 индивидуальных предпринимателей еще существует неопределенность».

Дальше документ пойдет на рассмотрение в «совет республики», а затем (если его утвердят) — на стол Александру Лукашенко.

Напомним, тем временем в Беларуси продолжает сокращаться число индивидуальных предпринимателей.

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