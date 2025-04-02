Развертывание немецких войск у границы с РФ: эксперт указал на важные нюансы 2.04.2025, 12:11

Евгений Дикий

Фактически Германия замещает собой США на восточном фланге НАТО.

Размещение войск Германии в Литве на границе с РФ - это важно политически, потому что указывает, что Европа объединена и готова защищаться и без США. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий в эфире Radio NV.

Он отметил, что активность европейского сегмента НАТО началась после того, как США заявили о пересмотре своей роли в Альянсе.

«Европа поняла реальность, в которой с одной стороны - Россия с огромными аппетитами, а с другой стороны - больше нет Штатов, которые считались железобетонным гарантом против этих российских аппетитов. И теперь внутри европейского сегмента НАТО начались действительно очень активные движения. И развертывание немецкого подразделения на территории Литвы как раз надо понимать в этом контексте», - отметил Дикий.

По его словам, фактически Германия замещает собой Штаты на восточном фланге НАТО, и это очень важно в политическом измерении.

«Европейский сегмент НАТО начинает приобретать определенную самостоятельность. И готовиться, в случае чего, воевать без Штатов, но не каждая страна сама за себя, а вся Европа вместе. Фактически развертывание этого подразделения - это сигнал России о том, что Европа все-таки единая и что в случае чего защищаться она будет вот как умеет, но действительно все и вместе. И Германия берет на себя лидерство в этом процессе. Это фактически возвращение Германии на историческую арену», - прокомментировал Дикий.

Он отметил, что это впервые после 1945 года немецкие войска разворачиваются за пределами Германии.

«Теперь уже обновленная, действительно демократическая, и это одно из самых здоровых на самом деле современных обществ. Такая новая Германия, которая проработала свой исторический опыт и, в отличие от россиян, не в ключе «если надо - повторим» и «деды воевали», а именно в ключе «never again» - никогда не повторять тех преступлений, которые были, возвращается. Возвращается в роли такой большой мощной европейской силы», - подчеркнул Дикий.

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