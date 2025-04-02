Осторожно, двери закрываются 1 2.04.2025, 12:15

К закрытию доступа к информации белорусам не привыкать.

С пандемии ковида все не то чтобы началось, но усугубилось. Рождаемость, смертность, экспорт и импорт сперва по отдельным позициям, потом — тотально. Теперь вот закрыли возможность получить онлайн информацию о наличии запрета на выезд из Беларуси. И все более тщательно власть решила прятать репрессии. И вообще все проблемы, даже с качеством картошки. Чтоб в глаза не бросались, пишет planbmedia.

Осторожно, двери закрываются

Ранее в личном кабинете на сайте МВД в разделе физических лиц можно было проверить неоплаченные штрафы по линии ГАИ и ограничения на выезд из Беларуси. Теперь, как заметила «Медиазона», этой опции на сайте нет. А была она крайне популярной. В том числе у нелояльных. Практически все, покидавшие страну «по политике», «пробивали» себя по сайту, чтобы выбрать безопасный способ пересечь границу.

Сейчас белорусы могут проверить, есть ли ограничение на выезд из страны, только при личном обращении в отдел по гражданству и миграции РУВД по месту регистрации или фактического проживания.

А еще от белорусов и не только закрыли информацию про расписание судебных процессов на сайте Верховного суда. С 5 марта, пишет «Радио Свобода», на сайте идут «регламентные работы». Информация недоступна.

По расписанию заседаний судов можно было узнать дату заседания, фамилии подсудимых и инкриминируемые им статьи. В условиях, когда поток репрессиий рос и ширился, это часто было единственной возможностью оценить масштаб преследований и узнать о конкретных их жертвах. До появления фамилии в расписании часто было не известно про преследование и задержание этого человека.

Кроме того, на сайте недоступен раздел «специальное производство». Там публиковали информацию про заочные суды над теми, кто покинул Беларусь. В том числе — про приговоры.

Меньше знаешь, лучше спишь

Впрочем, эзопов язык и замысловатые схемы умолчания — давняя практика белорусских властей, позаимствованная еще в Союзе. Вот пишет пресса (не беглая, а вполне своя) про ассортимент картошки в магазинах. И выходит, что картошка — или откровенно дорогая, или откровенно плохая — сморщенная, с плесенью, гнилью и т.п. Тут и адреса, и магазины, и недовольные покупатели — хороший репортаж, жизненный.

Чиновники проблему отрицают. «Есть практически во всех!» (магазинах) — пишут они с восклицательным знаком. Если подробнее, то в 3% объектов картофель отсутствовал (машина с продукцией была в пути, товар был возвращен поставщику по причине низкого качества и т.д.). В 10% объектов к реализации предлагался картофель, не соответствующий требованиям законодательства, констатируют в министерстве. И тут же признаются, что требования эти вполне скромные.

Нельзя продавать клубни с механическими повреждениями (порезы, трещины, вмятины) глубиной более 4 мм и длиной более 10 мм; пораженные паршой, оспорозом на площади более 1/4 поверхности клубня; пораженные проволочником (более одного хода). Не допускается наличие клубней, позеленевших на площади более 1/4 поверхности, поврежденных грызунами, подмороженных, запаренных, с признаками «удушья», клубней раздавленных, половинок и частей клубня, пораженных гнилью и фитофторой.

То есть разница между товарным картофелем, за который мы готовы заплатить в магазине, и гостовским картофелем, слегка помятым и позеленевшим, но в пределах нормы, — очевидна.

Запросы белорусов и возможности властей их удовлетворять расходятся. «У нас же сегодня в хранилищах имеется более 17 тысяч тонн картофеля, и его хватит до конца межсезонного периода. Поэтому сказать, что проблема, нет. Да, качество где-то хромает», – констатировала начальник отдела координации контрольной деятельности МАРТ Ирина Мурончик.

Хромание качества — и есть проблема! Но власти удобно информировать белорусов не про качество, а про то, что запасы картофеля в стабфондах составляют 116% от плана.

Так что схема, когда народ задает вопросы, а власть дает ответы больше не работает. И на вопросы, и на ответы теперь монополия.

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