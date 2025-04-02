Синоптики обещают белорусам снег
- 2.04.2025, 12:19
Погода изменится в субботу.
Синоптики предупредили про резкое похолодание и снег в Беларуси 5 апреля, в субботу, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, ближе к выходным в стране похолодает. Так, в субботу, 5 апреля, за погоду будут отвечать фронтальные разделы, которые смещаются с севера Европы. Следом за ними в Беларусь станут поступать арктические воздушные массы. Ожидается облачная с прояснениями погода.
Синоптики уточняют, что в ночное время местами, в днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега, дождя. В отдельных районах возможен слабый гололед. Ветер окажется северный порывистый, днем местами сильный порывистый.
В ночное время температура воздуха составит от -4 до +3 градусов, по южной части будет до +5 градусов. Днем синоптики прогнозируют от +1 градуса по северо-западной части страны и до +9 градусов по юго-восточной.