Польша подтвердила, что передала Украине российского агента, связанного с Медведчуком 2.04.2025, 12:32

Он был завербован и работал одновременно на две спецслужбы РФ.

Польша передала Украине российского агента из окружения украинского олигарха Виктора Медведчука. Он накануне был задержан на территории Мазовецкого воеводства.

Об этом сообщает PAP.

Отмечается, что Молчанов был задержан в Польше, депортирован и сейчас находится под стражей в Киеве.

Глава МВД Польши Томаш Семоняк прокомментировал ситуацию, заявив, что передача подозреваемых является обычной процедурой и результатом сотрудничества законопослушных государств.

«Подозреваемых в совершении преступлений, которых мы запрашиваем, депортируют в Польшу. Несколько недель назад, например, из Боснии и Герцеговины к нам депортировали лицо, подозреваемое в координации диверсионных актов в Польше, также гражданина России. И если у нас есть украинский гражданин, о котором Украина заботится, мы депортируем его в Украину. Это нормальное сотрудничество законопослушных государств», — сказал Семоняк.

Глава польского МВД подчеркнул, что судить переданного мужчину должна украинская сторона.

«У меня есть полная уверенность, что украинские службы и украинская система правосудия должным образом разберутся с таким человеком», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, является ли эта ситуация успехом польских или украинских служб, Семоняк отметил, что речь идет не об успехах, а об эффективном сотрудничестве.

«Украинцы помогают нам в разных делах, мы помогаем украинцам. Это естественно, когда противник общий», — заявил он.

Министр также напомнил, что в прошлом году российские спецслужбы заказывали диверсии в Польше.

«Часто, к сожалению, это были граждане Украины, которых втягивали в эту процедуру за деньги. Сотрудничество с Украиной для нас является абсолютно необходимым», — отметил он.

Накануне сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 47-летнего украинца по подозрению в работе на спецслужбы РФ. По информации правоохранителей, задержанный якобы проводил разведку военных объектов на территории Польши.

В СБУ подчеркнули, что задержание стало возможным благодаря сотрудничеству с польскими правоохранительными органами.

Украинская спецслужба отметила, что он был завербован и работал одновременно на две спецслужбы страны-агрессора: ФСБ (Федеральную службу безопасности России) и Службу внешней разведки РФ. По заданию оккупантов он дискредитировал Украину на международном уровне и работал на дестабилизацию внутренней ситуации в странах-партнерах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com