Кредитный «хапун» в Беларуси набирает обороты 2.04.2025, 12:47

Белорусы должны банкам почти 27 млрд рублей.

За год задолженность по потребительским кредитам выросла вдвое, по кредитам на недвижимость – на 36%. Впрочем, хотя темпы предоставления денег белорусам остаются высокими, критическими эти показатели назвать нельзя, сказала «Белсату» экономист Анастасия Лузгина.

Нацбанк подсчитал, что общая кредитная задолженность физических лиц превысила 26,7 млрд рублей, рост по сравнению с прошлогодним мартом – 27,6%.

Активнее белорусы брали деньги на потребительские товары, чем на недвижимость. Задолженность по части потребительских кредитов увеличилась вдвое, а по части недвижимости – на 36%.

«Банки продолжают активно кредитовать население, особенно на потребительские нужды», – констатировала в комментарии «Белсату» экономист исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина.

«Что беларусские власти волнует, так это именно активный рост потребительских кредитов. Мы видим, что с начала года идет рост примерно в тех же объемах, что и в прошлом году. Задолженность по потребительским кредитам с прошлогоднего января выросла более чем вдвое. Это очень высокий показатель».

Правда, отдельно в январе и феврале белoрусы набрали меньше долгов по сравнению с декабрем, но если сравнивать с началом прошлого года, то рост заметен. Например, в феврале физические лица оформили потребительских кредитов на 49% больше год к году, а на недвижимость – вдвое больше.

Белoрусы накапливают задолженность перед банками, несмотря на рост процентных ставок по новым кредитам, пусть и несущественный.

«Рост зарплат расширяет возможности, чтобы взять кредит на большую сумму, и ставки остаются приемлемыми. Люди продолжают брать кредиты», – говорит Лузгина.

Она отметила, что шаги Нацбанка по ужесточению денежной политики очень и очень осторожны, а недавно регулятор не стал повышать так называемые величины стандартного риска, от которых зависят кредитные ставки. В апреле показатель останется таким же, как и в марте.

При этом просроченная задолженность физических лиц остается очень низкой, чуть более 44 млн рублей, подчеркнула собеседница «Белсата»:

«Беларусы – сознательные и ответственные. В прошлом году просроченная задолженность составляла 0,16% от общей задолженности, сейчас – 0,17%. Это очень мало, поэтому можно говорить, что население очень ответственно относится к кредитам и старается вовремя их возвращать. Кстати, у нас всегда так было. Люди не хотят портить свою кредитную историю».

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