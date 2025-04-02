«Это была бы катастрофа... Вообще стратегический провал во всей войне» 2.04.2025, 13:21

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Боец ВСУ указал на странные действия российских оккупантов.

Военный ВСУ и блогер Кирилл Сазонов, который входит в так называемый пул главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, отметил несколько странные действия российских оккупантов в отношении Покровска, вспомнив о достаточно сложной логистике и штурме города для врага, больших потерях и отсутствии стратегического смысла.

Об этом он написал в Telegram.

Он отметил необходимость рассматривать сразу несколько направлений, которые связаны, обратив внимание на Донецкую область.

«Еще осенью я писал, что Покровск имеет несколько странный вид. Логистика и штурм города достаточно сложные для оккупантов. И по потерям рискуют догонять Бахмут или Авдеевку. При этом стратегического смысла там вообще нет. Выйти на границы Донецкой области? Здесь политически логично, но на все границы. А не в отдельном месте. Страшных ударов для нашей логистики нет, стратегических преимуществ и угроз нам не создает», - рассказывает блогер.

Он подчеркивает, что стратегически сам Покровск логично тянул на вспомогательное направление: «Второстепенное. Отвлекающее. Главная опора ВСУ и основа Украинского Донбасса сейчас (и год назад, и три) - другая. Местные не глядя на карту скажут. Главная цель агломерация «Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск». Захвати ее штурмом или окружением - все. Мы реально теряем Донецкую область».

Просто на Покровске у противника, по словам Сазонова, были успехи, а на Константиновке и Лиманском направлении - нет. Поэтому называет исключительно политический смысл Покровска и «упоминание в новостях стали выше».

Захват агломерации «Славянск-Константиновка», объясняет он, по карте имеет два сценария:

«Логичный и с расчетом на десять лет. Логичный - наступление на Лиманском направлении, перерезание трассы из Славянска на Харьков. И формирование большого донецкого котла для ВСУ. Это была бы катастрофа. Не просто потеря Донетчины, а вообще стратегический провал во всей войне».

Вместе с этим указывает, что на Лиманском направлении, несмотря на все усилия, тактических успехов противник так и не добился. Вспоминает лишь бесконечные битвы за маленькие плацдармы на берегу реки и вечное противостояние в Серебрянском лесу.

Сценарий с условным «расчетом на 10 лет» комментирует так:

«Последовательно с Юга брать Константиновку, потом Дружковку, потом Краматорск и потом Славянск. Нереально. Это просто по размерам любой из четырех городов не Бахмут и не Авдеевка. Тем не менее противник был вынужден идти именно так. В никуда. Что в результате? Все на карте. С юга к Констахе дорога идет через Торецк, с востока - через Часов Яр. Бои за Торецк идут с июля прошлого года. За Часик - больше года уже».

Кроме того, блогер подчеркивает, что по Часов Яру у врага вообще нулевые успехи:

«... вообще ноль успехов. По Торецку - объявили о взятии 7 февраля, но реально были отброшены и бои в городе продолжаются. На смену 51-й армии рф уже зашла 8-я армия. Которая и должна была со старта штурмовать Констаху. Но увязла, как и предыдущая. Сейчас уже неделю рвутся к Пантелеймоновке, продвинулись на 2 км и застряли. Цель - срезать наше выступление, но ресурсов явно не хватает. Опять увязли. А без решения этой проблемы никак не получится».

Вывод, по его мнению, очевиден - все крупное наступление на Покровск для противника имело второстепенный характер. Главное - восточнее:

«На Покровском уже положили кучу народу, остановлены. По главному вообще плохо. Из двух сценариев выбрали наиболее нереальный. И уперлись с реализацией. Сможет ли Москва с такими успехами взять Донецкую область до осени или зимы. Нет. Не сможет. Никогда».

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