Песков дал неожиданный комментарий визиту Трампа в Саудовскую Аравию

Песков дал неожиданный комментарий визиту Трампа в Саудовскую Аравию1
- 2.04.2025, 13:32
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Связана ли поездка с Путиным?
Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что планы Трампа по посещению Саудовской Аравии в мае не связаны с Путиным.
Как передает Цензор.НЕТ, его цитируют росСМИ.
По его словам, конкретики о дате и месте возможной встречи президентов пока нет.
В целом, добавил Песков, контакты РФ и США продолжаются.
Ранее западные СМИ сообщили, что Трамп планирует совершить первую зарубежную поездку во время второй каденции в следующем месяце.
Запланированы визиты в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.