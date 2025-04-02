Песков дал неожиданный комментарий визиту Трампа в Саудовскую Аравию 1 2.04.2025, 13:32

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Связана ли поездка с Путиным?

Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что планы Трампа по посещению Саудовской Аравии в мае не связаны с Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, его цитируют росСМИ.

По его словам, конкретики о дате и месте возможной встречи президентов пока нет.

В целом, добавил Песков, контакты РФ и США продолжаются.

Ранее западные СМИ сообщили, что Трамп планирует совершить первую зарубежную поездку во время второй каденции в следующем месяце.

Запланированы визиты в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

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