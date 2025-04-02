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Лукашенко запретил одно из своих самых любимых занятий

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  • 2.04.2025, 13:39
  • 4,072
Лукашенко запретил одно из своих самых любимых занятий

Диктатор окончательно выжил из ума?

Александр Лукашенко 2 апреля подписал директиву № 11 «О совершенствовании функционирования системы органов власти и управления, усилении исполнительской дисциплины», сообщает пресс-служба диктатора.

Одним из заметных пунктов директивы стал прямой запрет на «необоснованное проведение совещаний, в том числе в дистанционном формате». Напомним, что проведение совещаний на различные странные темы, в том числе в селекторном (дистанционном) формате, является одним из излюбленных занятий Лукашенко.

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