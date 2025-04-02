Для белорусов приготовили очередные изменения по пенсиям 2.04.2025, 13:59

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Стали известны подробности.

Законопроект с пенсионными изменениями и новшествами по социальному страхованию в первом чтении 2 апреля утвердили депутаты парламента. «Зеркало» рассказывает, что хотят изменить этим документом.

Новшество для плательщиков специального налога

Среди прочего чиновники хотят разрешить тем, кто работает на налоге на профессиональный доход, доплачивать в бюджет фонда соцзащиты населения (ФСЗН) взносы на пенсионное страхование. Это намерены сделать для того, чтобы эти люди могли влиять на размер своей будущей трудовой пенсии.

«Вводится новая категория добровольных плательщиков, определяется порядок постановки в органы ФСЗН, а также сроки и порядок данных взносов. Реализация данной нормы позволит в первую очередь плательщикам налога на профессиональный доход сформировать свои пенсионные гарантии в полном объеме», — рассказала «депутат» Светлана Сенько.

Удар по зарплатам в конвертах

Еще одно новшество касается выплаты зарплат «по-черному».

«Новации затронут работодателей, выплачивающих заработную плату в конвертах, и работников, получающих (деньги таким способом. — Прим. ред.), — отметила «депутат» Светлана Сенько. — В республике проводится существенная работа по пресечению подобных фактов, поскольку при выявлении заработной платы в конверте фактически не производятся взносы ни налоговые, ни в фонд социальной защиты. Естественно, не формируется страховой стаж в полном объеме у работающих граждан либо формируется не в полном объеме. Конечно, это сказывается на снижении индивидуального коэффициента заработка, который учитывается при расчете будущей пенсии».

Справка. Есть такое понятие, как индивидуальный коэффициент заработка — это соотношение фактической зарплаты, которую получал человек до выхода на заслуженный отдых, и средней по стране. Если зарплата конкретного человека была в полтора раза больше средней, то у него этот коэффициент составляет 1,5, если на уровне средней, то 1. Так вот для тех, кто продолжает трудиться на пенсии, есть потолок по размеру выплаты — берется максимальный коэффициент на уровне 1,3. Даже если у кого-то он составляет 1,5 или 2, то все равно действуют ограничения. То есть фактически человек недополучает часть пенсии, если продолжает работать на заслуженном отдыхе.

Для тех, кого ловят на выдаче денег в конвертах, хотят отменить ограничение по выплатам с пятикратной средней зарплаты. Уплата взносов будет производиться из фактических выплат, но не ниже определенного уровня.

«В случае установления факта выплаты заработной платы в конвертах работодатель обязан будет доначислить взносы в бюджет фонда из фактических выплат, — сообщила «депутат» и уточнила, что будет минимальная сумма. — С целью исключения заинтересованности работников также страховой стаж на пенсии будет учитываться из размера минимальной заработной платы».

По словам Светланы Сенько, «ключевая задача не столько наказать работодателя в уплате взносов, а в первую очередь упредить негативные факторы и обеспечить социальные гарантии гражданам».

Корректировки для тех, кто ведет подсобное хозяйство

«Уточнена категория плательщиков, уплачивающих обязательные страховые взносы в добровольном порядке, — сообщили в «парламенте». — Это граждане, осуществляющие ведение личного подсобного хозяйства, реализующие лекарственные растения, дикорастущие ягоды, орехи и иные плоды, грибы, другую дикорастущую продукцию, осуществляющие деятельность третейских судей и медиаторов».

Что исключили из законопроекта

Убрали предложение ужесточить требования по уплате взносов в бюджет ФСЗН для тех, кто работает по гражданско-правовым договорам (к примеру, договору подряда или авторскому) более 90 дней у одного работодателя. Напомним, власти хотели для этих работников по-новому рассчитывать минимальный взнос в ФСЗН. Речь о тех, кто трудится по такой схеме у одного нанимателя больше трех месяцев в течение одного календарного года. Исключение — те, кто выполняет работы по преподавательской, научной и творческой деятельности. Но в итоге от этой идеи отказались.

Также чиновники хотели ввести для индивидуальных предпринимателей дифференцированные взносы в бюджет фонда, они будут зависеть от того, сколько они заработали — чем больше, тем выше страховые отчисления. Но от этой идеи отказались.

Что еще намерены изменить

Чиновники намерены удерживать по решениям комиссий по назначению пенсий излишне выплаченные пенсионеру суммы из-за счетной ошибки. Предельный размер такого удержания по желанию пенсионера может устанавливаться на уровне 5% пенсии.

Также власти хотят «упростить подходы по администрированию (полностью упразднив для ИП представление документов персонифицированного учета)».

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